Moskau fordert London auf „die Verbreitung von Unsinn zu stoppen“

Die britische Regierung wirft Moskau vor, in der Ukraine einen pro-russischen Führer an die Macht bringen zu wollen. „Wir verfügen über Informationen, die darauf hindeuten, dass die russische Regierung versucht, einen pro-russischen Führer in Kiew einzusetzen“, etwa Ex-Ministerpräsident Jewgeni Murajew, erklärte das britische Außenministerium am Samstag. Außerdem erwäge Moskau, die Ukraine zu besetzen.

In der Mitteilung des britischen Außenministeriums werden weitere Namen genannt wie Sergej Arbusow, Vize-Regierungschef von 2012 bis 2014 und dann Interims-Regierungschef, Andrij Klujew, ehemaliger Leiter des Präsidialamts von Ex-Staatschef Viktor Janukowitsch, Wolodymyr Siwkowytsch, ehemaliger Assistent des nationalen Sicherheitsrats und des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sowie Mykola Asarow, Ministerpräsident der Ukraine von 2010 bis 2014.

„Einige von ihnen stehen in Kontakt mit russischen Geheimdienstmitarbeitern, die derzeit in die Planung eines Angriffs auf die Ukraine verwickelt sind“, erklärte das Außenministerium in London.

„Diese Art der Verschwörung ist zutiefst beunruhigend“, erklärte das Weiße Haus in Washington daraufhin. Die Vereinigten Staaten stünden „an der Seite der demokratisch gewählten Partner in der Ukraine“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Emily Horne.

Das russische Außenministerium hat den Vorwurf Großbritanniens als gezielte Falschinformation zurückgewiesen. Die vom britischen Außenministerium „verbreitete Desinformation“ sei ein „weiteres Zeichen, dass es die von den angelsächsischen Nationen angeführten Nato-Mitglieder sind, welche die Spannungen um die Ukraine verschärfen“, erklärte das Ministerium am Sonntag im Online-Dienst Twitter. „Wir fordern das Außenamt auf, die Verbreitung von Unsinn zu stoppen“, hieß es weiter. (afp/dl)