Lawrow: F16-Kampfjets für die Ukraine sind „nukleare Bedrohung“

Nachdem Washington grünes Licht für die Lieferung von F16-Kampfjets an die Ukraine gegeben hat, reagiert Moskau. Die Jets haben die Fähigkeit, mit Atomwaffen bestückt zu werden.

Moskau wird nach eigenen Angaben eventuell an die Ukraine gelieferte F16-Kampfjets aufgrund ihrer Fähigkeit, Atomwaffen zu transportieren, als „nukleare Bedrohung“ betrachten. Allein den Besitz solcher Jets durch die ukrainische Armee werde Moskau als „eine Bedrohung durch den Westen im nuklearen Bereich“ ansehen, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Online-Zeitung Lenta.ru.

Russland könne nicht ignorieren, dass die Kampfflugzeuge aus US-Produktion „nukleare Ladungen“ transportieren könnten, betonte Lawrow. Moskau habe die USA, Großbritannien und Frankreich deshalb gewarnt.

Kiew fordert von seinen westlichen Verbündeten moderne F16-Jets zur militärischen Unterstützung im Kampf gegen die russische Offensive in der Ukraine. Washington hatte im Mai grundsätzlich grünes Licht für die Lieferung der Jets aus US-Produktion an die Ukraine gegeben. Genaue Liefertermine gibt es aber noch nicht. Die Niederlande und Dänemark sind federführend bei Plänen, ukrainische Piloten an den Kampfjets auszubilden.

(afp/red)