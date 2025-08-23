Logo Epoch Times

vor 23 Minuten

Historisch: Japan und Südkorea vereinbaren Intensivierung ihrer Beziehungen

vor einer Stunde

Merz sagt Nein zu Steuererhöhungen für Mittelstand

vor 2 Stunden

Deutsche Volleyballerinnen starten mit Sieg in WM

vor 2 Stunden

Fratzscher schlägt verpflichtendes Sozialjahr für Rentner vor - umfangreiche Kritik

vor 3 Stunden

Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz - beide Senioren tot

vor 3 Stunden

Stefanie Hertel: Bin sofort eingesprungen

vor 4 Stunden

Senat in Texas stimmt für Neuzuschnitt von Wahlkreisen

vor 5 Stunden

Vulkan auf Hawaii stößt 300 Meter Lavafontänen aus

vor 6 Stunden

Brand an Gleisbereich bei Wuppertal - Ermittler vermuten Anschlag

vor 6 Stunden

Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

Logo Epoch Times
Region Donezk

Moskau: Zwei weitere Ortschaften in der Ostukraine erobert

Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau in der ostukrainischen Region Donezk zwei weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht.

top-article-image

An der Front steht die Ukraine weiter stark unter Druck.

Foto: Andrii Marienko/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wie das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegram mitteilte, eroberten die Streitkräfte die Dörfer Sredneje und Kleban-Byk.
Mit der Einnahme von Kleban-Byk nähert sich die russische Armee der strategisch wichtigen Ortschaft Kostjantyniwka an der Straße hin zur Großstadt Kramatorsk, die für die Logistik der ukrainischen Streitkräfte an der Front in Donezk von großer Bedeutung ist. Derzeit hält die russische Armee rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt.
Die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konfliktes kommen derweil nicht voran; die Aussichten auf ein baldiges direktes Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind zuletzt gesunken. (afp)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.