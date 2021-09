Warum die Impfpolitik der US-Regierung problematisch ist

Der Erfinder der mRNA-Technologie Dr. Robert Malone sieht sich massiver Kritik in den Medien ausgesetzt. Warum? Weil er die Impfkampagne der US-Regierung anzweifelt. Ganz klar betont der Arzt, dass er nicht die mRNA-Technik an sich anzweifelt, die, wie er sagt „viele Leben gerettet hat“. Was er verurteilt, ist das Impfvorgehen der Regierung. Für seine kritischen Aussagen wird er nun heftig attackiert. „Diese Art, ein schlechtes Licht und Verleumdungen auf mich persönlich zu werfen, um zu vermeiden, dass man sich mit den eigentlichen Problemen auseinandersetzt, empfinde ich als eine Art Lärm und auch ein bisschen traurig,“ sagt Dr. Malone im Interview mit Jan Jekielek von American Thought Leaders, einer TV-Sendung der Englischen Epoch Times.

Jan Jekielek: Sie versuchen also nicht, „energisch den Einsatz dieser Impfstofftechnologie zu untergraben“?

Robert Malone: Nein. Meine Sorge ist, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, politische Maßnahmen, regulatorische Maßnahmen, die im Widerspruch zu dem stehen, was ich gelernt habe, zu den Normen, wie ich sie immer verstanden habe. Die gesetzlichen Normen, die wissenschaftlichen Normen – diese Dinge wurden außer Kraft gesetzt. Für viele Menschen macht das keinen Sinn.

Und wenn ich mich zurückerinnere, war der Auslöser dieser erstaunliche Podcast mit Bret Weinstein und Steve Kirsch. Ich glaube nicht, dass zu diesem Zeitpunkt irgendjemand die zugrunde liegenden Sicherheitsdaten und die ethischen Aspekte des Vorgehens infrage gestellt hatte. Es herrschte ein weitverbreitetes Gefühl des Unbehagens über diese Verordnungen und Bestrebungen, die Impfungen zu erzwingen, die Zulassung zu beschleunigen und sie weltweit auf der Grundlage sehr verkürzter klinischer Studien einzusetzen. Es herrschte ein weitverbreitetes Gefühl des Unwohlseins.

Aber den Menschen fehlten die Worte, um dieses Unwohlsein richtig auszudrücken. Als dieser Podcast erschien, löste er aus irgendeinem Grund weltweites Interesse aus – was ich nicht erwartet hatte. Es gibt immer noch Leute, die mir schreiben: „Ich habe mir gerade den Bret Weinstein DarkHorse Podcast angesehen.“ Da ist etwas passiert, da folgte ein Ereignis dem anderen. Ich brachte einige Dinge zum Ausdruck, die ich beobachtet hatte und die ich als anomal empfand, was die Art und Weise anging, wie die Regierung mit der Situation umging, die Art der Impfstoffe, die Tests der Impfstoffe und die ethischen Fragen, wie sie eingesetzt und den Kindern aufgezwungen wurden, sowie andere Dinge in verschiedenen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten.

Das hat eine ganze Reihe von Reaktionen ausgelöst, aber nicht, weil ich Bedenken hinsichtlich der Technologie hatte oder die Technologie schlecht gemacht hätte. Ich habe immer wieder betont, dass diese Impfstoffe meiner Meinung nach Leben gerettet haben. Das (Gegenteil) wird mir übrigens immer wieder vorgeworfen. Es gibt eine ganze Kohorte, die sagt: „Oh nein, die sind nichts wert. Sie sollten überhaupt nicht verwendet werden. Sie sind nicht wirksam.“

Meiner Meinung nach haben sie eine Menge Leben gerettet und sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr sinnvoll. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis spricht für die Verabreichung dieser Impfstoffe, und selbst nach allem, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, spricht es für die Verabreichung an ältere Menschen und Hochrisikogruppen. Entgegen der Behauptung, ich wolle sie verunglimpfen und niedermachen, möchte ich sagen, dass ich die ethische Entwicklung und den Einsatz von Impfstoffen, die sicher, rein, wirksam und nicht verfälscht sind, nachdrücklich befürworte.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit den vorhandenen Daten auseinandersetzen müssen und nicht versuchen dürfen, Dinge zu vertuschen, Risiken zu verbergen oder die Auseinandersetzung mit Risiken zu vermeiden. Meiner Meinung nach führt der Weg zu einer guten öffentlichen Gesundheitspolitik nicht nur über das Erkennen dieser Risiken, sondern auch über eine ständige vorausschauende Suche nach Frühindikatoren für Risiken, die Risikominderung und die Überwachung „schwarzer Schafe“ und unerwarteter Ereignisse in diesem Zusammenhang.

Daher bin ich der festen Überzeugung, dass die Normen, die in den letzten 30 bis 40 Jahren in der Vakzinologie entwickelt wurden, beibehalten werden sollten. Wir sollten sie nicht über Bord werfen, nur weil wir gerade eine Krise haben.

Jekielek: Warum machen wir nicht einen Rückblick? In den letzten ein oder zwei Wochen sind eine Reihe von sehr aussagekräftigen Arbeiten mit sehr soliden Datensätzen erschienen, die uns – für mein weniger geschultes Auge – sehr wertvolle Informationen liefern. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie vielleicht einige davon für uns analysieren. Ich weiß, dass Sie sich mit jeder dieser Veröffentlichungen eingehend befasst haben.

Malone: Das Auftreten der Delta-Variante, zunächst in Indien, dann im Vereinigten Königreich und schließlich in Israel, hat das öffentliche Gesundheitswesen weltweit und in diesen Ländern wirklich zurückgeworfen, weil man von der Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe und ihrer Fähigkeit, den Ausbruch einzudämmen, ausgegangen ist. Zwischen den Impfstoffempfängern und den Regierungen und Gesundheitsbehörden wurde quasi ein Gesellschaftsvertrag geschlossen.

Dieser Gesellschaftsvertrag lautete: „Ungeachtet dessen, was Sie vielleicht über die Risiken einiger dieser Produkte gehört haben, und ungeachtet der Tatsache, dass wir sie zugegebenermaßen überstürzt haben, schützen wir Ihre Gesundheit. Wenn Sie diese Produkte einnehmen, werden Sie geschützt sein.“ Das ist der Gesellschaftsvertrag. „Trotz all dieser anderen Bedenken werden Sie geschützt sein, und Sie werden sie nicht erneut einnehmen müssen. Sie werden geschützt sein.“ Die Menschen glaubten, sie hätten ein Schutzschild, wenn sie sich darauf einließen und dies taten.

Und dann kam die Delta-Variante, und plötzlich war das nicht mehr gültig. Die Annahme, die man gemacht hatte, der Gesellschaftsvertrag, war irgendwie gebrochen. Zuerst fanden wir heraus, wenn Sie sich an diese Kette von Ereignissen erinnern, dass Pfizer bekannt gab, dass die Wirksamkeit – die Dauer des Impfschutzes – nicht so lange war wie erwartet. Sie lag bei etwa sechs Monaten. Dies ging aus den israelischen Daten hervor.

Jekielek: Nur um das klarzustellen: Sprechen wir über den Schutz vor einer Infektion oder den Schutz vor einer Erkrankung?

Malone: Das ist ein ganz ‚anderer Kaninchenbau‘. Der Schutz vor Ansteckung und Ausbreitung war der wichtigste Parameter bei den Sechsmonatsdaten. Sie erinnern sich vielleicht, dass diese Ankündigung einseitig von Pfizer auf der Grundlage der israelischen Daten gemacht wurde und dann sofort von Dr. Fauci widersprochen wurde, der sagte, dass dies nicht stimme und Pfizer kein Recht habe, diese Aussagen zu machen, und dass sie es nicht mit ihm besprochen hätten. Pfizer entschuldigte sich daraufhin und machte einen Rückzieher.

Und eine Woche später gab die US-Regierung bekannt, dass wir tatsächlich Booster, also Auffrischungsimpfungen brauchen würden. Dann wurde bekannt gegeben, dass die Regierung einen Vertrag über den Kauf der Booster abgeschlossen hatte, die nach acht Monaten zum Einsatz kommen sollten. Dann kamen weitere Daten heraus. Und jetzt sagt die Regierung: „Möglicherweise brauchen wir Booster nach fünf Monaten“. Es gab eine Notfallgenehmigung, die besagte, dass diese dritte Dosis für ältere und immungeschwächte Menschen eingesetzt werden sollte. Und jetzt reden wir davon, dass sie jeder braucht.

Das war also die Logik: „Nehmt die Dosis, nehmt die zwei Spritzen oder die eine Spritze von Johnson & Johnson und ihr seid geschützt. Wir kommen aus der Sache heraus, weil wir eine Herdenimmunität erreichen werden. Das ganze Problem ist, dass wir einfach nicht genug Leute haben, die sich an diese Anweisungen halten.“ Zur Erinnerung: Das Ganze geht auf den 4. Juli zurück.

Für den 4. Juli hatten wir uns eine Impfquote von 70 Prozent zum Ziel gesetzt. Die haben wir nicht erreicht. Außerdem bereiteten uns die israelischen Daten großes Unbehagen. Dann wurden all diese neuen Informationen veröffentlicht, insbesondere die israelischen Daten, die sich auf die steigende Zahl von Infektionen und Krankenhausaufenthalten bezogen.

Zunächst war man der Meinung, dass dies nur in der ungeimpften Bevölkerung vorkommt. Diese These wurde zunehmend unhaltbar und es wurde klar, dass dies auch in der geimpften Bevölkerungsgruppe der Fall war. Das Gleiche gilt für den britischen Datensatz, der stärker ist als das amerikanische Datenerfassungssystem. Dort wird viel mehr Sequenzanalyse betrieben.

Nun hatten wir also das Paradoxon, dass – obwohl die Daten immer noch darauf hindeuteten, dass sie weitgehend vor Krankheit und Tod und besser als die Ungeimpften vor Krankheit und Tod geschützt waren –, die Geimpften nicht mehr vor Infektionen geschützt waren. Aus den Daten und aus verschiedenen Quellen ging hervor, dass die Virusreplikation bei den Personen, die zuvor geimpft worden waren, gleich hoch oder höher war als bei den Ungeimpften. Und auch diejenigen, die geimpft worden waren und Durchbruchsinfektionen hatten, von denen wir hier sprechen, streuten ebenfalls Viren aus und konnten das Virus verbreiten.

Dies ließ die Vermutung aufkommen, dass es sich bei ihnen um die neuen Superspreader handelte, da sie weniger offensichtlich erkrankt waren, aber dennoch hohe Virusmengen abgaben. Dann gab es erste Anzeichen dafür, dass es bei denjenigen, die mehr als sechs Monate nach ihrer Impfung infiziert waren, Unterschiede in der Art, dem Ausbruch oder dem Grad der Erkrankung geben könnte. Dies ist die abklingende Phase.

Das führte zu einer Situation, in der viele Leute sehr nervös wurden. In den Medien wurde immer noch behauptet, es handle sich um eine Pandemie der Ungeimpften, aber das wurde zunehmend unhaltbar, je mehr Daten hereinkamen.

Robert W. Malone ist ein US-amerikanischer Virologe, Immunologe und Molekularbiologe. Er ist Co-Autor von Pionierstudien Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre zur Entwicklung der Lipofektion mit mRNA, einer wesentlichen Technik bei den späteren RNA-Impfstoffen.

