Ausland Halbtauchboot

Mutmaßliches Drogen-U-Boot vor Küste Spaniens zu Bruch gegangen

Vor der Küste Spaniens ist ein mutmaßliches Drogen-U-Boot zu Bruch gegangen. Wie die Polizei mitteilte, zerbrach das Schiff in zwei Teile, als es am Mittwoch von einem Fischerboot in einen Hafen im Nordwesten Spaniens geschleppt wurde.