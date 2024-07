Nach Angriff auf Militär-Chef: Hamas will Verhandlungen über Waffenruhe vorerst abbrechen

Die terroristische Hamas will die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen vorerst abbrechen. Ein ranghoher Vertreter der Palästinenserorganisation erklärte am Sonntag, der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Hanija, habe internationale Vermittler über die Entscheidung informiert, dass die Verhandlungen „aufgrund der mangelnden Ernsthaftigkeit“ Israels und der „Massaker an unbewaffneten Zivilisten“ abgebrochen würden.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Süden des Gazastreifens waren am 13. Juli nach Angaben der Hamas 92 Menschen getötet worden.

Das israelische Militär erklärte, der Angriff nahe der Stadt Chan Junis habe dem Militär-Chef der Hamas, Mohammed Deif, und einem weiteren hochrangigen Hamas-Führer, Rafa Salama, gegolten. Beide seien Drahtzieher des beispiellosen Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Der Militär-Chef Deif sei „wohlauf“, hieß es nun aus Hamas-Kreisen. Dieser beaufsichtige „direkt“ die Einsätze der Essedin-al-Kassam-Brigaden, dem militärischen Arm der Hamas. „Mohammed Deif geht es gut, und er befiehlt weiterhin den Widerstand gegen den israelischen Feind“, sagte der Hamas-Funktionär Ali Barakeh dpa in Beirut.

Netanjahu: Haben die gesamte Hamas-Führung im Visier

Ein Vertreter des israelischen Militärs erklärte in einem Online-Briefing, dass das getroffene Objekt in der von Israel so deklarierten humanitären Zone westlich der Stadt Chan Junis im Süden Gazas gelegen habe.

Es sei „eine abgezäunte, bewachte Hamas-Basis, besetzt mit Terroristen“, fügte der Armeevertreter hinzu. Das Militär sei sich auch sehr sicher, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs keine israelischen Geiseln dort befunden hätten.

Israel werde die gesamte Hamas-Führung ausschalten, sagte Netanjahu auf einer Pressekonferenz. Damit bezog sich Israels Regierungschef auch auf Jihija al-Sinwar, den Führer der Hamas in Gaza. Deif gilt als seine Nummer Zwei.

Der Auslandschef der Hamas, Ismail Hanija, warf Netanjahu vor, mit „abscheulichen Massakern“ einen Waffenstillstand in dem Krieg zu blockieren. Er forderte die Vermittlerstaaten bei den indirekten Verhandlungen – Ägypten, Katar und die USA – auf, Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen zu stoppen.

Alle Optionen seien offen, aber die Hamas werde „Netanjahu weder das geben, was er will, noch ihm die Möglichkeit geben, sie für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich zu machen“, wurde al-Hajja vom arabischen Fernsehsender Al Dschasira weiter zitiert.

Angriffe aus dem Südlibanon und Syrien

Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Daniel Barnea, wolle in den nächsten Tagen zu einer weiteren Gesprächsrunde in die katarische Hauptstadt Doha reisen, meldete der israelische Rundfunksender Kan.

Die israelische Luftwaffe attackierte unterdessen nach Beschuss durch die proiranische Hisbollah Stellungen der Miliz in Südlibanon. Wie die israelische Armee am Abend mitteilte, sei die Anlage bombardiert worden, von der aus zuvor Geschosse auf den Norden Israels abgefeuert worden seien.

Zudem seien eine Reihe weiterer „terroristischer Infrastrukturen“ der Hisbollah angegriffen worden, hieß es in einer kurzen Mitteilung. Nähere Details wurden darin nicht genannt. Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden.

Wie Israels Armee am Abend weiter mitteilte, hätten sich auch zwei Drohnen von syrischem Gebiet aus Israel genähert. Sie seien abgefangen worden. Daraufhin habe die Luftwaffe in der Nacht eine Kommandozentrale sowie Terroranlagen, die von der Luftabwehreinheit des syrischen Militärs genutzt würden, angegriffen. (afp/dpa/red)