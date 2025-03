Nach Erdbeben: Rebellen in Myanmar rufen Teil-Waffenruhe aus

Retter suchen Überlebenden im eingestürzten Sky Villa Condominium in Mandalay am 29. März 2025. 30 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar, ziehen Rettungskräfte eine Frau lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses in Mandalay. Foto: Sai Aung Main/AFP via Getty Images