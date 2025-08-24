Logo Epoch Times

Wegen vierfachen Mordes

Nach Fund von vier Leichen in der Seine: Formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach dem Fund von vier Leichen in der Seine haben die französischen Ermittler einen dringend Tatverdächtigen ausgemacht. Gegen ihn wurde ein formelles Ermittlungsverfahren wegen vierfachen Mordes eingeleitet.

Nach dem Fund von vier Leichen in der Seine hat die Polizei einen Mann unter Mordverdacht festgenommen (Archivbild).

Redaktion
Nach dem Fund von vier Leichen in der Seine haben die französischen Ermittler einen dringend Tatverdächtigen ausgemacht. Wie die Staatsanwaltschaft von Créteil bei Paris am Sonntag mitteilte, wurde gegen den jungen Mann ein formelles Ermittlungsverfahren wegen vierfachen Mordes eingeleitet.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen um die 20 Jahre alten Obdachlosen, dessen Nationalität unklar ist.
In den bisherigen Vernehmungen der Polizei schwieg der am Mittwoch festgenommene Mann zu den Vorwürfen. Die Ermittler fanden allerdings heraus, dass es Verbindungen von ihm zu allen vier männlichen Opfern gab. Wegen eines Diebstahldeliktes sollte ihm im September der Prozess gemacht werden.
Am 13. August waren in der südlichen Pariser Vorstadt Choisy-le-Roi vier Leichen aus der Seine geborgen worden. Bei den Opfern handelte es sich nach Angaben der Ermittler um zwei Algerier und einen Tunesier im Alter zwischen 21 und 26 Jahren sowie einen 48-jährigen Franzosen. (afp/red)

