Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

UN-Sicherheitsrat gibt grünes Licht für Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran

vor 21 Minuten

Massenhaft Falschgeld in Bremen: Mann hortet mehr als anderthalb Millionen Euro

vor einer Stunde

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere

vor 2 Stunden

Polen meldet russische Kampfjets in Ostsee-Sicherheitszone

vor 2 Stunden

Gericht weist Trump-Klage gegen „New York Times“ vorerst ab

vor 3 Stunden

Trump: Fortschritte bei Tiktok und Handelsfragen erzielt - Treffen mit Xi im November in Südkorea

vor 4 Stunden

Koffer mit Frauenleiche in Filderstadt - Verdächtiger in U-Haft

vor 4 Stunden

GDL-Chef Reiß wirft DB Schönung der Pünktlichkeitsstatistik vor

vor 6 Stunden

Linkspartei meldet Mitgliederrekord bei anhaltend starkem Zulauf

vor 6 Stunden

Bremen: Reifen von mehr als 260 Autos zerstochen - Verdächtiger noch nicht gefasst

Logo Epoch Times
Drei russische Kampfjets

Nach Luftraumverletzung will Estland Artikel-4-Konsultationen mit NATO-Partnern

Nach dem Eindringen von drei russischen Kampfflugzeugen in den estnischen Luftraum wird der Baltenstaat Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags mit den Verbündeten beantragen.

top-article-image

Wieder durchfliegt ein russisches Flugzeug den estnischen Luftraum. (Symbolfoto)

Foto: Sergei Grits/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das baltische EU- und NATO-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Drei Kampfjets vom Typ MIG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee in Tallinn mit.
Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote.
„Russland hat in diesem Jahr viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist. Doch die heutige Verletzung, bei der drei Kampfjets in unseren Luftraum eingedrungen sind, ist beispiellos dreist“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit.
Mehr dazu

Russische Luftfahrzeuge bereits viermal in den Luftraum eingedrungen

Russische Luftfahrzeuge waren bereits am 13. Mai, am 22. Juni und zuletzt am 7. September in den Luftraum der nördlichsten baltischen Republik eingedrungen. Seit Mitte der vergangenen Woche waren zudem russische Drohnen in den Luftraum Polens und Rumäniens vorgedrungen.
Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind Mitglieder von EU und NATO. Sie gehören zu den entschlossensten Unterstützern der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.
Keines der drei baltischen Länder verfügt jedoch über eigene Kampfjets, der Luftraum der drei Länder wird daher von Nato-Verbündeten überwacht, die sich abwechselnd an dieser Aufgabe beteiligen. (dpa/afp/red)
 
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.