Logo Epoch Times

vor 34 Minuten

US-Regierung bringt Verkauf hunderter Luft-Luft-Raketen an Deutschland auf den Weg

vor einer Stunde

Niederlande planen Abschiebezentrum in Uganda

vor 2 Stunden

Trump stellt Türkei Sanktionsende und Kampfjets in Aussicht

vor 2 Stunden

OVG: Abschalteinrichtung bei Diesel-Autos rechtswidrig

vor 2 Stunden

„Kein Geld für Genderfragen“: US-Regierung will G20 reformieren

vor 3 Stunden

Amazon zahlt 2,5 Milliarden Dollar in Verfahren um Prime-Abo

vor 3 Stunden

US-Präsidenten-Galerie im Weißen Haus: Maschine statt Biden

vor 3 Stunden

Slowenien erklärt Israels Regierungschef Netanjahu zur unerwünschten Person

vor 4 Stunden

Trump vor Netanjahus UN-Rede mit neuem Nahost-Friedensplan

vor 5 Stunden

Israel öffnet am Freitag Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien wieder

Logo Epoch Times
Drohnenabwehr

Nach Luftraumverletzungen: EU-Mitgliedstaaten sprechen erstmals über „Drohnenwall“

Nach wiederholten russischen Luftraumverletzungen verhandeln neun EU-Mitgliedstaaten und die Ukraine am Freitag erstmals über Pläne für einen gemeinsamen Verteidigungswall gegen Drohnen.

top-article-image

Flugzeuge der polnischen Luftwaffe haben Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. (Archivbild)

Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte, wird Verteidigungskommissar Andrius Kubilius mit Vertretern der acht an Russland oder die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und der Ukraine per Videoschaltung über erste Vorschläge zur Stärkung der Drohnenabwehr sprechen.

Von der Leyen foderte einen europäischen „Drohnenwall“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Mitte des Monats einen europäischen „Drohnenwall“ gefordert. Notwendig ist laut von der Leyen eine „gemeinsam entwickelte, gemeinsam eingesetzte und gemeinsam aufrechterhaltene europäische Einrichtung, die in Echtzeit reagieren kann“.
Vor zwei Wochen waren zahlreiche russischen Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen, das Verteidigungsbündnis Nato hatte mehrere davon abgeschossen. Dabei mussten Kampfjets der jüngsten Generation teure Lenkflugkörper abfeuern, um die billigen russischen Drohnen abzuschießen.
Nach EU-Angaben liegen bislang lediglich vage Vorstellungen darüber vor, wie der Drohnenwall aussehen soll. Als möglicher erster Schritt wurde der Einsatz zusätzlicher Sensoren an der östlichen EU-Außengrenze genannt. Ein integriertes gemeinsames Abwehrsystem zur Drohnenabwehr dürfte demnach erheblich zeitaufwändiger sein. Verteidigungskommissar Kubilius bezeichnete das Programm als Teil der neuen Projekte im Verteidigungsbereich, an denen die EU derzeit arbeitet.
Mehr dazu
Wie aus Kommissionskreisen weiter verlautete, nimmt an den Gesprächen über einen „Drohnenwall“ neben den acht an Russland und die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien auch Dänemark teil. Das Land wurde demnach wegen der jüngsten Vorfälle eingeladen, bei denen Drohnen dänische Flughäfen lahmgelegt hatten.
Ebenfalls eingeladen ist die Ukraine. Der EU-Beitrittskandidat hat in seinem mehr als dreijährigen Abwehrkampf gegen Russland seine Fähigkeiten zur kosteneffizienten Aufspüren und Abfangen von Drohnen ausgeweitet. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.