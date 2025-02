Nach Mord mit 46 Messerstichen: Lange Haftstrafen für Ehepaar in Karlsruhe

Im Fall eines mit 46 Messerstichen getöteten Manns hat das Landgericht Karlsruhe ein Ehepaar zu langen Haftstrafen verurteilt. Der angeklagte Mann erhielt wegen Mordes lebenslange Haft, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Die mitangeklagte Ehefrau soll wegen Beihilfe zum Mord für sechs Jahre ins Gefängnis.

Die gemeinsame Tochter des Paars war mit dem Sohn des Opfers verheiratet. Beide trennten sich im November 2023. Zwischen den Angeklagten und dem Vater des Schwiegersohns kam es deswegen zu Streitigkeiten.

Am 1. Februar 2024 griff das Ehepaar den Mann in einem Wald bei Kleinsteinbach überraschend mit Pfefferspray an und machte ihn kampfunfähig. Anschließend tötete der Angeklagte das Opfer mit insgesamt 46 Messerstichen. (afp/red)