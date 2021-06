Nach Moskau verschärft auch St. Petersburg Corona-Restriktionen

Maskenpflicht in Moskau. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

In Russland hat nach der Hauptstadt Moskau nun auch St. Petersburg die Corona-Restriktionen wieder verschärft.

In der Gastgeberstadt für die derzeit laufende Fußball-EM gilt laut einer am Montag veröffentlichten Anordnung ab Donnerstag eine Maskenpflicht im Freien, in Einkaufszentren werden alle Restaurants und Kinderzonen geschlossen. Zudem wird in den EM-Fanzonen kein Essen mehr verkauft.

St. Petersburg ist eine der Gastgeberstädte der Fußball-EM, die in mehreren Ländern ausgetragen wird. Die russischen Behörden haben versichert, alle nötigen Corona-Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Zu den ab Donnerstag geltenden neuen Maßnahmen in der Millionenmetropole gehören eine generelle Maskenpflicht auch bei Open-Air-Veranstaltungen sowie eine nächtliche Restaurant-Schließung.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin ordnete für diese Woche eine arbeitsfreie Woche an, öffentliche Spielplätze wurden geschlossen. (afp)

