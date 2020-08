Nach Plünderungen: Chicagoer Bürger verjagen BLM-Aktivisten aus ihrem Stadtteil – Ende der Demo

In Chicago kam es erneut zu heftigen Ausschreitungen. In der Innenstadt der US-Metropole kam es zu einer Schießerei, dann wurde geplündert. Danach stellten sich die Bewohner von Englewood gegen die Aktivisten der "Black Lives Matter"-Bewegung und verjagten sie aus dem Chicagoer Stadtviertel.

In der US-Millionenmetropole Chicago ist es erneut zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. US-Medien berichten von mehreren Hundert Menschen, die in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in einer bekannten Einkaufsgegend, der sogenannten Magnificent Mile, Schaufensterscheiben demolierten und Waren stahlen.

Auf Videos sind auch Auseinandersetzungen mit der Polizei zu sehen. Mehr als 100 Verdächtige seien festgenommen und zwei Menschen angeschossen worden, hieß es. 13 Polizisten seien verletzt worden. Rund 400 Beamte waren im Einsatz.

„Wenn Ihr nicht aus Englewood seid, dann verschwindet hier“, rief ein Bewohner den Demonstranten zu. „Wenn ein Kind erschossen wird, kommt Ihr alle nicht heraus. Ihr kommt nur dann raus, wenn es etwas mit der Polizei zu tun hat“, rief er laut der „Chicago Sun-Times“ durch einen Lautsprecher.

„Wenn Ihr Problem mit der Polizei habt, dann geht zur 35. und Michigan“, rief er und bezog sich dabei auf das Hauptquartier der Chicagoer Polizei. „Kommt damit nicht nach Englewood.“

Die Kundgebung wurde daraufhin vor der Polizeistation fortgesetzt, aber auch dort wurden die Demonstranten von aufgebrachten Bewohnern vertrieben. „Keiner dieser Typen wird morgen noch hier sein. Deshalb habe ich ein Problem“, sagte ein Bewohner. „Wenn sie einen Konflikt mit der Polizei anstiften, wer muss sich dann morgen darum kümmern? Die Gemeinde. Nicht sie.“ Die Demonstranten würden dann schon „irgendwo anders sein und Sangria schlürfen. Ich sage es Ihnen, wie es ist“, sagte der Anwohner dem Reporter.

Nach nur knapp einer Stunde löste sich der BLM-Protest in Englewood auf. Ein Organisator sagte, die Aktivisten fühlten sich „nicht sicher“.

„Black Lives Matter“-Organisator verteidigt Plünderungen

„Wir weigern uns, sie nach Englewood kommen zu lassen, um zu zerstören“, sagte ein anderer Einheimischer. Sogar die Großmutter des Mannes, der in der Innenstadt auf die Polizisten geschossen hatte und dann selbst durch Polizeikugeln verletzt wurde, kritisierte die Randale. Sie sagte der „Chicago Sun-Times“: Für so etwas gebe es „keine Entschuldigung“. „Ich bin mit den Plünderungen nicht einverstanden. Das ist nur ein Vorwand, um das zu bekommen, was sie wollen“, sagte sie der Zeitung.

Ariel Atkins, der Organisator der Chicagoer „Black Lives Matter“-Bewegung, verteidigte unterdessen die Plünderungen und nannte sie eine „Wiedergutmachung“.

Die Ausschreitungen treffen Chicago zu einer Zeit, in der die Straftaten in der Metropole im US-Bundesstaat Illinois, die ohnehin eine hohe Kriminalitätsrate hat, deutlich zugenommen haben.

2020 könnte die drittgrößte Stadt der USA die höchste Mordrate seit mehr als 20 Jahren erreichen. (so/afp/dpa)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]