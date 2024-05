Nach Raisi-Absturz: Keine kurzfristigen Änderungen im Iran – Putin, Xi und EU kondolieren

Seit Montagmorgen, 20.5., ist es auch vonseiten des Regimes in Teheran bestätigt: Der Präsident des Iran, Ebrahim Raisi, ist bei dem Hubschrauberabsturz nahe der Grenze zu Aserbaidschan ums Leben gekommen. Erste Kondolationen kamen von EU-Ratspräsident Charles Michel, aber auch von Russlands Präsident Wladimir Putin oder Chinas Machthaber Xi Jinping. Ihre Anteilnahme gegenüber den Angehörigen der Insassen äußerten unter anderem auch Indiens Premier Narendra Modi und der Präsident der Philippinen, Ferdinand Marcos jr.

In sozialen Medien hingegen gab es auch zahlreiche Äußerungen von Jubel und Schadenfreude. Zahlreiche X-Nutzer verwiesen auf die Tätigkeit Raisis im Dienste der Mullah-Justiz – und die damit verbundenen Todesurteile. Zudem habe Raisi persönlich dafür gesorgt, dass mutmaßliche Folter und Vergewaltigung von Oppositionellen ungeahndet blieben.

In seiner Botschaft auf X äußerte Ratspräsident Michel namens der europäischen Staatengemeinschaft:

„Die EU bekundet ihr aufrichtiges Beileid über den Tod von Präsident Raisi und Außenminister Abdollahian sowie anderer Mitglieder ihrer Delegation und Besatzung bei einem Hubschrauberunglück. Unsere Gedanken sind bei den Familien.“

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.

