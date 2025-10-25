Nach tödlichem Unglück mit Frachtflugzeug: Behörden finden Flugschreiber

Fünf Tage nach einem tödlichen Unglück am Flughafen von Hongkong haben die Behörden die Flugschreiber der verunfallten Frachtmaschine gefunden. Wie der Flughafenbetreiber am Samstag mitteilte, wurden neben dem Flugdatenschreiber und dem Stimmenrekorder auch eines der Triebwerke und das Fahrwerk geborgen. Bei dem Unglück am frühen Montagmorgen waren zwei Mitarbeiter an Bord eines Bodenfahrzeugs getötet worden.

Die Maschine vom Typ Boeing 744 war bei der Landung von der Landebahn abgekommen, in das Bodenfahrzeug gerast und am Ende ins Meer gefallen. Die Gründe für den Unfall blieben zunächst unklar, binnen eines Monats wurde ein erster Bericht der zuständigen Hongkonger Behörde erwartet. Die getöteten Flughafenmitarbeiter hatten sich nach Angaben der Behörde im sicheren Bereich außerhalb der Landebahnen befunden.

Der Airport von Hongkong war im vergangenen Jahr der verkehrsreichste Frachtflughafen der Welt. Der Unfall am Montag war einer der schwerwiegendsten Vorfälle dort seit Inbetriebnahme im Jahr 1998. (afp/red)