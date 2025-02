Nach Trumps USAID-Vorstoß: Orbán will gegen „ausländische Einmischung“ vorgehen

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán plant nach der angekündigten Auflösung der US-Entwicklungshilfebehörde USAID durch US-Präsident Donald Trump, im eigenen Land „ausländische Netzwerke“ aufzudecken und zu sanktionieren.

„Geld aus dem Ausland darf nicht angenommen werden, um die ungarische Politik zu beeinflussen, und wir werden dies rechtlich durchsetzen. […] Jetzt ist es an der Zeit, diesen internationalen Netzwerken ein Ende zu setzen“, so Orbán.

Ein ungarischer Staatssekretär hat in Washington, D.C. nun die Zusage erhalten, dass die neue US-Regierung alle Hilfsprogramme einstellen wird, die in den vergangenen Jahren zur „Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ungarns“ genutzt wurden.

Orbán sagte dem Radiosender „Kossuth“, dass Ungarns Regierung nun daran arbeite, die vom Weißen Haus veröffentlichten Informationen zu verarbeiten. Allerdings versuchte die ungarische Regierung bereits im Jahr 2017, mit einem umstrittenen Gesetz gegen ausländische finanzierte NGOs vorzugehen. Der Europäische Gerichtshof urteilte drei Jahre später, dass dieses EU-Recht verletzt.

USAID ist eine Entwicklungshilfebehörde, die der Außenpolitik der USA dienen soll, indem sie Entwicklungsländern vor allem technische Hilfe, Unterstützung im Bildungs- und Gesundheitswesen und Katastrophenhilfe anbietet.

Im Rahmen von Kostenreduzierung- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen im gesamten Staatsapparat hat die Regierung Trump begonnen, aufzudecken, an wen und wie viel Geld in den vergangenen Jahren von USAID und anderen Behörden geflossen ist.

Dabei kam etwas zum Vorschein, was die Regierung und der Effizienzberater Elon Musk als ein Muster der Verschwendung und des Missbrauchs innerhalb von USAID bezeichnet haben. Trump hat die Behörde mittlerweile vorläufig geschlossen und Außenminister Marco Rubio zum amtierenden Leiter erklärt.

Orbán sagte, was im Moment in den USA passiere, sei ein Skandal.

„Es gibt einen riesigen Skandal in Amerika, weil der arme amerikanische Steuerzahler nun mit der Tatsache konfrontiert wird, dass seine Steuerdollars […] von der liberalen demokratischen Regierung für Zwecke ausgegeben wurden, die er überhaupt nicht unterstützt, weder im Inland noch international“, so Orbán.

Im Laufe dieser ganzen Untersuchung habe sich herausgestellt, „dass die liberale globale Elite den US-Haushalt und die US-Regierung benutzt hat, um ihre eigenen Ziele zu finanzieren, ihre eigenen finanziellen und ideologischen Ziele, mit der Hilfe der Amerikaner auf der ganzen Welt“.

Dies wurde sozusagen als „Hilfe“ dargestellt, aber in Wirklichkeit diente das Geld der politischen Einflussnahme. „Und sie haben dieses Geld für die unserer Meinung nach zerstörerischen Aktivitäten verwendet, nämlich um ihre Pro-Migrations-, Anti-Familien- und Gender-Wahnsinnsaktivitäten auf der ganzen Welt durchzuführen“, so der Regierungschef.

Die ungarische Regierung, so Orbán, prüfe gerade die von der US-Regierung veröffentlichten Informationen. Ihr Ziel sei es, genau herauszufinden, welche ungarischen Organisationen ausländische Gelder erhalten haben.

Die Gelder, so Orbán weiter, „wurden gezielt eingesetzt, um die Themen zu unterstützen, die mit linken Parteien verbunden sind, also Medien, Medienplattformen, Online-Kommunikation, NGOs; all das hat die Macht der Linken gestärkt, und sie alle haben dieses Geld mit dem Ziel erhalten, die Regierung zu stürzen“.

In einem Beitrag auf X führte Orbán auch die Nachrichtenwebsite „Politico“ als Beispiel an. „Anscheinend hat USAID auch das ultra-progressive ‚Politico‘ in Brüssel und im Grunde die gesamte linke Medienlandschaft in Ungarn unter der vorherigen US-Regierung finanziert“, schrieb er.

