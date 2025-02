Nach US-Erklärung: Panamakanal-Behörde dementiert Gebührenanpassung für US-Schiffe

US-Außenminister Marco Rubio (4.v.l.) spricht mit Ricaurte Vasquez (l.), dem Verwalter der Panamakanalbehörde, während eines Rundgangs an den Miraflores-Schleusen des Panamakanals in Panama-Stadt am 2. Februar 2025. Foto: Mark Schiefelbein/POOL/AFP via Getty Images