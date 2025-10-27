Nach US-Sanktionen: Russischer Ölkonzern Lukoil kündigt Verkauf von Auslandsvermögen an

Wenige Tage nach der Bekanntgabe von US-Sanktionen gegen Lukoil hat der russische Erdöl-Konzern den Verkauf seines Auslandsvermögens angekündigt.

„Aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften durch einige Staaten gibt das Unternehmen seine Absicht bekannt, seine internationalen Vermögenswerte zu veräußern“, erklärte Lukoil in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung. Das Bieterverfahren habe bereits begonnen, hieß es weiter.

US-Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Erdöl-Konzerne Lukoil und Rosneft verkündet. Unter anderem werden sämtliche Vermögenswerte der Unternehmen in den USA eingefroren. US-Unternehmen werden zudem geschäftliche Beziehungen zu beiden untersagt.

Firmen, die mit den beiden Konzernen Handel treiben, haben einen Monat Zeit, ihre Beziehungen zu unterbrechen. Andernfalls werden sie mit indirekten Sanktionen belegt und ihnen wird der Zugang zu Banken, Handelspartnern, Speditionsunternehmen und Versicherungen in den USA versagt.

Lukoil und Rosneft, die 55 Prozent der gesamten Erdölfördermenge in Russland ausmachen, wurden zudem auf die vom US-Finanzministerium geführte SDN-Sanktionsliste gesetzt, die auch zahlreiche weitere Staaten befolgen.

Trump hatte die Sanktionen mit ausbleibenden Fortschritten bei den Bemühungen um Ukraine-Friedensgespräche mit Russland begründet. Kurz zuvor hatte er ein eigentlich geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest abgesagt.

Putin selbst bezeichnete die Sanktionen als „schwerwiegend“, fügte aber an, sie würden keine „bedeutende Wirkung“ auf die Wirtschaft entfalten.(afp/red)