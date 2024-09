Nahost-Ticker: USA schicken Tausende Soldaten in Krisenregion

Die israelische Armee hat ihre Luftangriffe im Libanon mit unverminderter Härte fortgesetzt. Verteidigungsminister Yoav Gallant hat klargestellt, dass mit der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah der Kampf gegen die pro-iranische Miliz nicht zu Ende ist. „Die Eliminierung von Nasrallah ist eine wichtige Etappe, aber nicht die Letzte.“ Es kämen alle „notwendigen Mittel“ zum Einsatz – neben der Luftwaffe bei Bedarf auch die Marine und Bodentruppen. Damit nährte der Verteidigungsminister die Spekulationen um eine bevorstehende israelische Bodenoffensive im Libanon.

19:01 Uhr: USA schicken Tausende Soldaten in Krisenregion

Das US-Verteidigungsministerium hat am Montag angekündigt, „einige Tausend“ weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden, um Israel im Ernstfall zu verteidigen und die Sicherheitslage in der Region zu stabilisieren. Eine Sprecherin des Pentagon erklärte, dass insbesondere die Kampfjet-Staffeln vor Ort verstärkt werden sollen. Darüber berichtet die New Yorker Nachrichtenagentur AP.

Die Verstärkung betreffe vor allem Kampfflugzeug-Staffeln, die um Jets wie F-15E, A-10, F-22 und F-16 erweitert werden. Statt im Rotationsverfahren Personal auszutauschen, werden die bisherigen Truppen zusätzlich zu den neuen Kräften im Einsatz bleiben, da sich die Lage vor Ort weiter zuspitze.

17:57 Uhr: Biden zu Plänen für eine Bodenoffensive im Libanon: Israel sollte „aufhören“

US-Präsident Joe Biden hat seine deutliche Ablehnung einer möglichen Bodenoffensive des israelischen Militärs im Libanon zum Ausdruck gebracht. Er sei sich der Lage sehr bewusst und sehr dafür, „dass sie aufhören“, antwortete Biden am Montag auf die Frage, ob er von den Berichten über israelische Pläne für einen begrenzten Bodeneinsatz Bescheid wisse. „Wir sollten jetzt eine Waffenruhe haben“, sagte der US-Präsident weiter.

16:29 Uhr: Weiterer Eilantrag zu Waffenexporten nach Israel scheitert vor Berliner Gericht

Ein weiterer Eilantrag mehrerer Palästinenser aus dem Gazastreifen zu künftige Waffenexporten nach Israel ist vor dem Berliner Verwaltungsgericht gescheitert. Die Antragsteller wollten die Bundesregierung dazu verpflichten lassen, sie zeitnah nach einer Genehmigung von Lieferungen darüber zu informieren, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Antrag wurde aber für unzulässig erklärt.

Dritte hätten keinen Anspruch darauf, eine Behörde im Vorhinein zur Auskunft über etwaige Genehmigungen zu verpflichten, deren tatsächliche und rechtliche Umstände noch ungewiss seien. Ein solcher „Rechtsschutz auf Vorrat“ sei nicht vorgesehen.

Umso mehr gelte das für Entscheidungen, die in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung fielen, führte das Gericht aus. Dazu zählten künftige Genehmigungen des Bundeswirtschaftsministeriums nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz für den Export von Kriegswaffen.

16:02 Uhr: Bundeswehr evakuiert Botschaftspersonal aus Beirut

Die Bundeswehr hat ein Flugzeug zur Evakuierung von Personal der deutschen Botschaft im Libanon entsandt. Die Maschine sei am Montag in die Hauptstadt Beirut geflogen, teilten das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium mit.

„Nicht dringend benötigtes Personal“ sowie Angehörige der Botschaftsmitarbeiter sollen ausgeflogen werden. „Auf der Bundeswehrmaschine werden zudem vor allem auch aufgrund medizinischer Umstände besonders gefährdete deutsche Staatsangehörige mitgenommen“, teilten die Ministerien mit.

15:03 Uhr: Libanesischer Regierungschef fordert Waffenruhe

Der libanesische Ministerpräsident Naschib Mikati hat eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz gefordert. „Der Schlüssel zur Lösung ist die Beendigung der israelischen Aggression gegen den Libanon“, hieß es in einer Erklärung Mikatis, die am Montag nach einem Treffen des libanesischen Regierungschefs mit dem französischen Außenminister Jean-Noel Barrot in Beirut veröffentlicht wurde.

Mikati unterstützte demnach bei der Begegnung einen in der vergangenen Woche lancierten Aufruf der USA und Frankreichs zu einer 21-tägigen Feuerpause in dem Konflikt zwischen Israel und der im Libanon ansässigen Hisbollah-Miliz.

Ferner bezeichnete der libanesische Ministerpräsident die Anwendung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats als „Priorität“. Durch die Resolution war im Jahr 2006 der damalige Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendet worden. Sie sieht vor, dass im libanesischen Grenzgebiet zu Israel nur UN-Blauhelmtruppen und die libanesische Armee stationiert sein dürfen.

12:00 Uhr: Israels Verteidigungsminister: Nasrallahs Tod wichtige Etappe, aber nicht die letzte

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat klargestellt, dass mit der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah der Kampf gegen die pro-iranische Miliz nicht zu Ende ist.

„Die Eliminierung von Nasrallah ist eine wichtige Etappe, aber nicht die letzte“, sagte Gallant beim Besuch einer israelischen Panzer-Einheit an der Grenze zum Libanon. „Um die Rückkehr der Gemeinden im Norden Israels sicherzustellen, werden wir all unsere Kapazitäten einsetzen.“

Gallant fügte hinzu, es kämen alle „notwendigen Mittel“ zum Einsatz – außer der Luftwaffe bei Bedarf auch die Marine und Bodentruppen. Damit nährte der Verteidigungsminister die Angst vor einer israelischen Bodenoffensive im Libanon.

Tod nach israelischem Luftangriff am Freitag

Hisbollah-Chef Nasrallah und weitere hochrangige Vertreter der pro-iranischen Miliz waren am Freitag bei einem israelischen Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut getötet worden.

Seit einer Woche fliegt Israel massive Luftangriffe auf Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon. Auch der Hisbollah-Beschuss auf Israel aus dem Libanon nahm in den vergangenen Tagen weiter zu.

Die israelische Armee bestätigte am Montag die Tötung des ranghöchsten Vertreters der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Libanon. Fatah Scharif sei in der Nacht zu Montag „eliminiert“ worden, hieß es in einer Mitteilung des Militärs.

Er sei verantwortlich gewesen „für die Koordinierung von terroristischen Aktivitäten der Hamas im Libanon mit Hisbollah-Einsatzkräften“ und habe die Bemühungen der Hamas im Libanon um Waffen und Kämpfer geleitet.

Die Armee fügte hinzu, dass sie und der israelische Geheimdienst Schin Bet weiter gegen jeden vorgingen, „der eine Bedrohung für die Zivilisten im Staat Israel darstellt“.

Hamas bestätigt Tod ihres höchsten Libanon-Vertreters

Zuvor hatte schon die Hamas mitgeteilt, dass ihr höchster Vertreter im Libanon, Fatah Scharif Abu Al-Amin, bei einem Angriff auf sein Haus im palästinensischen Flüchtlingslager al-Bass im Süden des Libanon getötet worden sei.

Das UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass Scharif ein UNRWA-Mitarbeiter gewesen sei. Er sei im März in unbezahlten Urlaub geschickt worden und es sei eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden auf Grundlage von Anschuldigungen „bezüglich seiner politischen Aktivitäten“.

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte AFP dazu: „Tagsüber war er der Präsident der UNRWA-Lehrergewerkschaft, nachts war er Chef der Hamas im Libanon.“

