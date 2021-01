Nationalgarde musste im Parkhaus schlafen – Soldaten fühlen sich „unglaublich verraten“

Die Nationalgarde muss am nackten Boden in einer Parkgarage schlafen. Foto: Kevin McCarthy

Als "nationale Schande" bezeichneten Twitter-User den Umstand, dass Nationalgardisten bei der Amtseinführung von Joe Biden auf dem nackten Betonboden in einem Parkhaus schlafen mussten.

Nach der Amtseinführung von Joe Biden mussten die am US-Kapitol stationierten Nationalgardisten ohne Decken und Pritschen in einem Parkhaus schlafen. Fotos der Soldaten, die dicht gedrängt auf dem nackten Parkhaus-Boden saßen, sorgten für Empörung. Am Tag darauf brachte Jill Biden den Soldaten dann Schokokekse.

In den sozialen Medien wurden die Fotos der Soldaten in der Parkgarage hundertfach geteilt. Viele Nutzer auf Twitter nannten es eine „nationale Schande“.

Der republikanische Senator Tim Scott zeigte sich schockiert. Auf Twitter schrieb er: „Unsere Truppen verdienen die größte Ehre und Respekt für die Sicherung des Kapitols und die Verteidigung der Demokratie in dieser Woche. Dies ist skrupellos und unsicher. Wer auch immer die Entscheidung dazu getroffen hat, unsere Nationalgardisten in Tiefgaragen unterzubringen muss zur Rechenschaft gezogen werden.“

Our troops deserve the utmost honor & respect for securing the Capitol & defending democracy this week. This is unconscionable & unsafe. Whoever’s decision this was to house our National Guardsmen & women in underground parking lots must be held accountable. pic.twitter.com/mBwpoog6YC — Tim Scott (@SenatorTimScott) January 22, 2021

Rund 25.000 Nationalgardisten aus verschiedenen Bundesstaaten waren in die US-Hauptstadt beordert worden, um die Amtseinführung des neuen Präsidenten am Mittwoch abzusichern.

Am Donnerstag wurden einige von ihnen dann aus dem Kapitol in das Parkhaus eines benachbarten Regierungsgebäudes geschickt. Dort sollten sie Pause machen und sich ausruhen. Am Freitag mussten sie dann wieder zurück, um das Parlament zu sichern.

Ein Soldat sagte, dass sich die Truppe „unglaublich verraten“ fühlen würde, berichtete die britische „Daily Mail“. „Gestern gingen Dutzende von Senatoren und Kongressabgeordnete durch unsere Reihen, machten Fotos, schüttelten unsere Hände und dankten uns für unseren Dienst. Innerhalb von 24 Stunden hatten sie keine Verwendung mehr für uns und verbannten uns in die Ecke eines Parkhauses. Wir fühlen uns unglaublich verraten“, sagte er.

Den Soldaten soll lediglich ein Raum mit zwei Toiletten zu Verfügung gestanden haben.

Der Umstand, dass die Soldaten dicht gedrängt beisammen saßen, führte auch zu zahlreichen Corona-Infektionen, was für Unmut sorgt. Einige US-Politiker haben sich bereits öffentlich zu Wort gemeldet. Roy Blunt, Senator von Missouri, bezeichnete den Vorfall als „Covid-19-Gefahr“. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, beorderte seine Truppen in den Bundesstaat zurück. „Sie sind Soldaten, sie sind nicht Nancy Pelosis Diener“, sagte er.

Beamte ruhen sich in Trump-Hotel aus

Am Freitag wurden auch Videos veröffentlicht, die Polizeibeamte während einer Pause im Foyer des „Trump International“ zeigten. Wenig später gab die Hotelleitung gegenüber dem „Washington Examiner“ bekannt, dass sich auch Mitglieder der Nationalgarde dort ausruhen konnten.

Mickael Damelincourt, der Geschäftsführer des „Trump International“, schrieb auf Twitter: „Ein Herz voller Dankbarkeit an alle unsere Strafverfolgungsbeamten (…) Genießen Sie Amerikas Wohnzimmer. Es war großartig, Sie alle bei uns zu haben (…) @DCPoliceDept“.

A heart full of gratitude to all our law enforcement officers…Enjoy America’s Living Room and great having you all with us… @DCPoliceDept pic.twitter.com/HxofXMiEkl — Mickael Damelincourt (@mdamelincourt) January 20, 2021

(so)