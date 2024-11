Ausland Teil der NATO-Übung „Dynamic Front 25“

NATO: Groß angelegte Artillerieübung in Finnland bis zum 28. November

Am 18. November begann in Finnland die bisher größte NATO-Artillerieübung in Europa. 3.600 Soldaten üben in Lappland. Es sind auch Schießübungen in anderen Staaten, darunter Deutschland, vorgesehen.