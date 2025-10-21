Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Einbruch im Louvre: Schaden auf 88 Millionen Euro geschätzt

vor 2 Stunden

Polen: 55 Verdächtige wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen

vor 2 Stunden

Oberlandesgericht: Schöffin darf in Verhandlung kein Kopftuch tragen

vor 3 Stunden

Chipkrise: Nexperia-Engpass könnte Autowerke stoppen

vor 3 Stunden

EU-Parlament gibt Preisträger des Sacharow-Preises bekannt

vor 4 Stunden

USA und Ägypten bemühen sich verstärkt um Absicherung von brüchiger Gaza-Waffenruhe

vor 5 Stunden

Österreich schiebt erstmals seit Taliban-Machtergreifung Afghanen ab

vor 6 Stunden

Indonesien lässt wegen Drogen zum Tode verurteilte britische Großmutter gehen

vor 6 Stunden

Boeing 787: Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen

vor 6 Stunden

Sachsen schafft Weihnachtsamnestie für Strafgefangene ab

Logo Epoch Times
Sicherheitskräfte versagten am 7. Oktober

Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seinen nationalen Sicherheitsberater mit sofortiger Wirkung entlassen.

top-article-image

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild).

Foto: Alex Brandon/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Israels Nationaler Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi ist eigenen Angaben zufolge von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit sofortiger Wirkung entlassen worden.
„Netanjahu hat mir heute mitgeteilt, dass er beabsichtigt, einen neuen Chef des Nationalen Sicherheitsrates zu ernennen“, erklärte Hanegbi am Dienstag in einer Stellungnahme. Seine Amtszeit ende damit unmittelbar.
In seinem Schreiben räumte Hanegbi zudem seine eigene Verantwortung für das fatale Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober 2023 ein, als die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und ihre Verbündeten großflächig israelisches Staatsgebiet angriffen, mehr als 1200 Menschen töteten und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.
Dieses Versagen müsse „gründlich untersucht werden“, forderte Hanegbi.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.