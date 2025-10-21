Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi

Israels Nationaler Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi ist eigenen Angaben zufolge von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit sofortiger Wirkung entlassen worden.

„Netanjahu hat mir heute mitgeteilt, dass er beabsichtigt, einen neuen Chef des Nationalen Sicherheitsrates zu ernennen“, erklärte Hanegbi am Dienstag in einer Stellungnahme. Seine Amtszeit ende damit unmittelbar.

In seinem Schreiben räumte Hanegbi zudem seine eigene Verantwortung für das fatale Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober 2023 ein, als die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und ihre Verbündeten großflächig israelisches Staatsgebiet angriffen, mehr als 1200 Menschen töteten und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Dieses Versagen müsse „gründlich untersucht werden“, forderte Hanegbi.(afp/red)