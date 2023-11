Netanjahu: Israel will Gazastreifen nicht regieren oder besetzen

„Ich denke, die israelische Armee leistet außergewöhnlich gute Arbeit“, sagte Netanjahu am Donnerstagabend im US-Fernsehsender Fox News. „Wir wollen den Gazastreifen nicht regieren. Wir wollen ihn nicht besetzen. Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft ermöglichen“, fügte der Regierungschef hinzu.

Mit Blick auf die Kämpfe sagte Netanjahu, die israelische Armee operiere „außergewöhnlich gut (…) gegen die Terroristen am Boden und unter der Erde“. Die Armee werde „weitermachen, bis wir die Hamas ausgelöscht haben“, und „nichts wird uns aufhalten“, bekräftigte er. Einem Waffenstillstand ohne eine Freilassung der Geiseln erteilte Netanjahu erneut eine Absage.

Kämpfer der radikalislamischen Hamas waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten schwere Gräueltaten an Zivilisten verübt. Nach israelischen Angaben wurden dabei etwa 1400 Menschen getötet und etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Ein Teil der Geiseln ist nach Erkenntnissen des israelischen Militärs in der Hand des Islamischen Dschihads.

Als Reaktion auf den Angriff hatte Israel der Hamas den Krieg erklärt und greift seitdem Ziele im Gazastreifen an. Nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden dabei bislang mehr als 10.800 Menschen getötet. (afp)