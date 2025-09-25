Logo Epoch Times

vor 24 Minuten

Apple fordert Abschaffung des EU-Wettbewerbsgesetzes für Digitalkonzerne

vor 41 Minuten

Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

vor einer Stunde

Erneuter Drohnenalarm über mehreren Flughäfen in Dänemark

vor 9 Stunden

EU erwägt Zölle auf russische Ölimporte

vor 9 Stunden

Russische Regierung plant Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung von Militärausgaben

vor 10 Stunden

Stromnetze: Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein

vor 10 Stunden

Trump ersetzt Biden-Porträt durch Foto von Unterschriftenautomat

vor 10 Stunden

Mutmaßlicher Drohnenangriff auf Gaza-Hilfsflotte: UNO fordert Untersuchung

vor 10 Stunden

Macron: Iran bleiben nur noch „wenige Stunden“ für Verhandlungslösung in Atomstreit

vor 11 Stunden

Mutmaßlich zwei Deutsche in Costa Rica tot aufgefunden

Logo Epoch Times
Stellungnahme

Netanjahu: Palästinenserstaat-Anerkennung „verpflichtet Israel in keiner Weise“

Nach der Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und fünf weitere europäische Länder, reagiert Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einer Stellungnahme.

top-article-image

Netanjahu ist über die Anerkennung Palästinas durch einige G7-Staaten unzufrieden (Symbolbild).

Foto: Debbie Hill/Pool UPI/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die formelle Anerkennung eines Palästinenserstaats durch mehrere westliche Länder inmitten des Gaza-Kriegs ist nach den Worten von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für sein Land nicht bindend.
„Die beschämende Kapitulation einiger Staatschefs vor dem palästinensischen Terrorismus verpflichtet Israel in keiner Weise“, erklärte Netanjahus Büro am Mittwochabend. „Es wird keinen palästinensischen Staat geben“, unterstrich Netanjahu erneut.

Reaktion auf Frankreich und fünf weitere Länder

Netanjahu reagierte mit der Stellungnahme erstmals auf die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und fünf weitere europäische Länder.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte den Schritt am Montag bei einem Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung verkündet, Andorra, Belgien, Luxemburg, Malta und Monaco schlossen sich der Ankündigung an.
Mehr dazu
Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal hatten diesen Schritt bereits am Sonntag vollzogen.

Kritik aus den USA

Bei den USA und Israel stieß dies auf scharfe Kritik. Trump warf den Ländern eine „Belohnung für die schrecklichen Gräueltaten“ der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen vor. Ein palästinensischer Staat wäre für Israel existenzgefährdend und „absurd“, sagte Netanjahu bereits im Vorfeld.
Nach dem Großangriff der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg ist die Vision einer Zweistaatenlösung in weite Ferne gerückt. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.