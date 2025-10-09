Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Trump geht von Ende des Krieges im Gazastreifen aus - Auch Hamas sieht Krieg als beendet

vor 29 Minuten

Frankreichs Kämpfer gegen Todesstrafe: Robert Badinter wird ins Panthéon aufgenommen

vor 2 Stunden

Hamas lehnt Trumps „Friedensrat“ für Gazastreifen ab

vor 2 Stunden

Bundestag hebt Immunität der AfD-Abgeordneten Brandner und Moosdorf auf

vor 3 Stunden

Frankreich: Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess

vor 3 Stunden

Silberpreis steigt auf höchsten Wert seit mehr als 30 Jahren

vor 3 Stunden

Drohende Streiks: Pilotengewerkschaft VC verhandelt weiter mit Lufthansa

vor 3 Stunden

Trump: Werden nur Programme der Demokraten kürzen

vor 3 Stunden

US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz

vor 4 Stunden

Düsseldorf: Polizei schießt im Stadtzentrum auf bewaffneten Mann

Logo Epoch Times
„Gebt Donald Trump den Friedensnobelpreis“

Netanjahu und Ägyptens Präsident al-Sisi fordern Friedensnobelpreis für Trump

Netanjahu und al-Sisi würdigen Trumps Beitrag zur Waffenruhe im Gazastreifen und sprechen sich für seine Nominierung zum Friedensnobelpreis aus

top-article-image

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (L) hat erneut den Friedensnobelpreis für US-Präsident Donald Trump gefordert (Archivbild).

Foto: Alex Brandon/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut den Friedensnobelpreis für US-Präsident Donald Trump gefordert.
„Gebt Donald Trump den Friedensnobelpreis – er verdient ihn!“, erklärte Netanjahus Büro am Donnerstag im Onlinedienst X.
Auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi betonte während eines Telefonats mit Trump, er verdiene für das Erreichen der Einigung den Friedensnobelpreis.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte unterdessen in der ARD auf die Frage, ob Trump den Friedensnobelpreis, der am Freitag bekannt gegeben wird, verdient hätte, dass das Nobelkomitee „längst entschieden“ habe.
„Ich würde Donald Trump auch einladen, das, was er jetzt erfolgreich – möglicherweise erfolgreich – in Israel gemacht hat, mit uns zusammen auch gemeinsam erfolgreich in der Ukraine hinzubekommen“. Wenn er das hinbekomme, „dann hat er wirklich große Verdienste“, sagte Merz.
Mehr dazu
Israel und die islamistische Hamas hatten sich zuvor nach tagelangen indirekten Gesprächen in Ägypten auf die Umsetzung der ersten Phase des von Trump vorgelegten Friedensplans für den Gazastreifen geeinigt.
Die Einigung sieht die Freilassung israelischer Geiseln, die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, einen Rückzug der israelischen Armee im Gazastreifen sowie Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet vor.
Trump hatte den Friedensnobelpreis in der Vergangenheit wiederholt für sich beansprucht. Der 79-Jährige betont, seit seiner Vereidigung im Januar sieben Kriege beendet zu haben. Dies wird von seinen Kritikern bestritten.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.