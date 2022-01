Netrebko: So „Musik zu machen, macht mir keine Freude mehr“

Der bekannten Sopranistin Anna Netrebko schlagen die Corona-Maßnahmen auf die Seele. Sie will Pause machen.

Die russisch-österreichische Operndiva Anna Netrebko hat die Nase voll. Die Sopranistin will sich nun aufgrund der Corona-Maßnahmen zurückziehen.

Genug Quarantäne, Tests, Impfungen, Reisen, Einschränkungen … Unter diesen Bedingungen Musik zu machen, macht mir keine Freude mehr“, erklärte die weltweit bekannte Sopranistin in einem Instagram-Post.

„Während diese Welt weiterhin Streiche mit den Menschen spielt“, habe sie beschlossen, sich um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern! Sie habe viele Jahre lang sehr hart gearbeitet und verdiene es, „mir etwas Gutes zu tun!“, erklärte die Opernsängerin in dem Post in englischer Sprache. Sie gehe an einen schönen Ort und hoffe, dass sie sich dort besser und glücklicher fühle.

Für wie lange Netrebko sich zurückziehen will und wohin sie geht, ist unklar. Ihrem Post fügte sie auch einen in Russisch gehaltenen Part bei: Sie gehe an einen tollen Ort, an dem sie „in Ordnung gebracht“ werde, so Netrebko mit einem Smiley. In Klammern fügte sie hinzu „(kein Gewichtsverlust oder Kosmetik)“. Sie hoffe, dass sie bald zur Freude aller wieder fit sei.

In ihrem Terminkalender auf ihrer Homepage sind zahlreiche Termine ab Mitte Februar eingetragen: Neapel, Aarhus, Hamburg, Malmö, Mailand, Zürich und Barcelona, Tallin, Riga und Baden-Baden sowie Berlin. Der letzte Eintrag ist Ende April bis Mitte Mai. Da soll Netrebko in New York auftreten, in der Metropolitan Opera. Später dann wieder in Mailand in der Scala und in Nowosibirsk usw. Das sieht zumindest alles andere als nach einer langen Auszeit aus – zumindest wird hier nichts über abgesagte Termine mitgeteilt.

Nach Angaben der österreichischen „Kleinen Zeitung“ hatte sich Netrebko 2020 mit dem Corona-Virus infiziert und wurde in einem russischen Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt. Wohnsitze habe sie in St. Petersburg, Wien und New York. Seit 2006 habe Netrebko auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Verheiratet ist sie mit dem aserbaidschanischen Tenor Yusif Eyvazov. (sm)