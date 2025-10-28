Logo Epoch Times

Auch US-Regierung setzt auf Kernkraft

Neue Kernkraftwerke für KI-Energiebedarf: USA investieren 80 Milliarden Dollar

Die USA investieren mindestens 80 Milliarden Dollar für den Bau neuer Kernkraftwerke. Sie sollen Strom für Rechenzentren der Künstlichen Intelligenz liefern. Google will zudem ein stillgelegtes Kernkraftwerk im US-Bundesstaat Iowa wieder hochfahren.

top-article-image

Das von Dominion Energy betriebene Kernkraftwerk North Anna in der Nähe von Mineral, Virginia, USA (Symbolbild).

Foto: Scott Olson/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Reaktoren für KI-Rechenzentren: Die USA investieren mindestens 80 Milliarden Dollar (rund 69 Milliarden Euro) in den Bau neuer Kernkraftwerke. Die US-Regierung vereinbarte dafür eine strategische Partnerschaft mit zwei US-Energieunternehmen und einer Investmentgesellschaft.
Die US-Regierung unterzeichnete den Vertrag am Rande des Besuchs von Präsident Donald Trump in Japan. Das Kernenergieunternehmen Westinghouse soll laut einer gemeinsamen Erklärung die Technik liefern und der Cameco-Konzern die Uran-Brennstäbe.

Kernenergie wiederbeleben

Die neuen Reaktoren würden „die industrielle Basis der Kernenergie wiederbeleben“, hieß es. Zur Zahl der geplanten neuen Meiler gab es vorerst keine Angaben.
Trump hatte Ende Mai vier Dekrete für den Bau neuer Kernkraftwerke unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten wollten wieder „eine echte Macht“ in der Nuklearbranche werden, sagte Trump. Ziel ist, diese Stromart durch beschleunigte Genehmigungen in den kommenden 25 Jahren zu vervierfachen.
Die USA haben derzeit 94 Kernreaktoren in Betrieb, die größte Zahl weltweit. Die Meiler gelten als veraltet, ihr Durchschnittsalter liegt bei über 40 Jahren. Sicherheitsbedenken wies Trump im Mai zurück.
Der US-Internetkonzern Google hatte am 27. Oktober eine Vereinbarung zum Wiederhochfahren eines stillgelegten Kernkraftwerks im US-Bundesstaat Iowa getroffen. Der im Jahr 2020 abgeschaltete Meiler Duane Arnold soll ab 2029 ebenfalls Energie für KI-Anwendungen liefern. Google schloss dafür einen Vertrag mit dem Unternehmen Nextera Energy.
Duane Arnold ist bereits das dritte Kernkraftwerk in den USA, das wegen des Stromhungers Künstlicher Intelligenz wieder aktiviert werden soll – nach Palisades in Michigan und Three Mile Island in Pennsylvania. (afp/red)

