Ab dem 1. November

Neue US-Zölle für Lkw und Busse treten in Kraft

Ab dem 1. November erhebt die US-Regierung neue Importzölle: 25 Prozent auf Lastwagen und 10 Prozent auf Busse.

Am Samstag treten neue US-Importzölle auf Lastkraftwagen und Busse in Kraft (Symbolbild).

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Redaktion
Am Samstag treten neue US-Importzölle auf Lastkraftwagen und Busse in Kraft. Für Mittel- und Schwerlast-Lkw gilt ein Aufschlag von 25 Prozent, Busse werden mit zehn Prozent belegt.
US-Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme Anfang Oktober angekündigt. Die Zölle sollen US-Hersteller von Lkws und Bussen vor Konkurrenz vor allem aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada schützen.
Im Zuge seiner Zollpolitik hatte Trump in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Aufschläge abzuwenden, akzeptierte die Europäische Union einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent. Er gilt für die meisten Produkte seit August.(afp/red)

