Börse und Finanzen

Neuer Rekordkurs: Bitcoin übersteigt 124.000 Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin stieg erstmals auf über 124.000 US-Dollar. Bei Handelsbeginn in Asien bewegte sich der Kurs zwischenzeitlich sogar auf mehr als 124.500 Dollar.

Für den Bitcoin geht es weiter nach oben.

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Redaktion
Die Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstag erstmals die Marke von 124.000 Dollar (110.000 Euro) überschritten. Bei Handelsbeginn in Asien stieg der Kurs der kapitalstärksten Kryptowährung der Welt zwischenzeitlich auf mehr als 124.500 Dollar.
Der Anstieg wurde durch steigende US-Aktien, das Interesse institutioneller Investoren und eine günstige Gesetzgebung in den USA begünstigt.
Der Anstieg des Bitcoin-Kurses wird seit Monaten durch das positive regulatorische Umfeld in den USA unter Präsident Donald Trump vorangetrieben, der als starker Unterstützer der Krypto-Branche gilt.
Trump selbst und seine Familie sind zudem sehr aktiv in dem Bereich, was darauf hindeutet dass er die Integration von Kryptowährungen in das nationale Finanzsystem beschleunigen und weitere Beschränkungen lockern könnte. (afp/red)

