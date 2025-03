Neues Geisel-Video sorgt für Aufsehen

Der bewaffnete Arm der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat ein Video mit mehreren israelischen Geiseln veröffentlicht. Auf dem am Samstag von den Essedin-al-Kassam-Brigaden veröffentlichten Video sind die Gesichter von drei Geiseln zu sehen, bei zwei von ihnen handelt es sich vermutlich um im Februar Freigelassene. Ein dritter Mann ruft die israelische Regierung auf Hebräisch auf, sich für seine Freilassung einzusetzen.

Auf dem Video, das zum Ende der ersten Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas veröffentlicht wurde, sind zwei weitere Menschen zu sehen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Die Botschaft des Videos lautete: „Nur ein Waffenstillstandsabkommen bringt sie lebend zurück.“ Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte dazu: „Israel wird sich nicht durch die Propaganda der Hamas einschüchtern lassen.“

Nach 15 Monaten Krieg war am 19. Januar eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Nach mehreren Freilassungen befinden sich nach Angaben der israelischen Armee nun noch 58 israelische Geiseln im Gazastreifen, 34 von ihnen sind demnach bereits tot. In der zweiten Phase der Waffenruhe sollen die restlichen Geiseln übergeben und ein Ende des Krieges vereinbart werden. (afp/red)