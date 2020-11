Nevada: Whistleblower sah Personen in Biden-Van beim Öffnen, Ausfüllen und Versiegeln von Stimmzetteln

In Nevada wurden weitere Betrugsverdachtsfälle beobachtet und von Seiten der Republikaner vor Gericht gebracht. Trump-Kampagne-Vertreter, Matt Schlapp, fordert die korrekte Auswertung aller rechtmäßigen Stimmen, auch wenn sich der US-Präsident in Nevada letztendlich nicht durchsetzt.

Am Sonntag berichtete die Trump-Kampagne über eine eidesstattliche Erklärung eines Informanten in Nevada, der angab, Zeuge gewesen zu sein, wie Menschen in einem Biden-Harris-Lieferwagen Briefwahl-Stimmzettel öffneten, ausfüllten und wieder verschlossen.

Der Informant, dessen Identität vom Wahlkampfteam nicht bekannt gegeben wurde, war in der Mittagspause Zeuge des Vorfalls. Er sagte, dass Personen im Inneren des Wagens Brieföffner benutzten, um Umschläge mit Stimmzetteln zu öffnen. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, stellten sie sich schützend vor den Lieferwagen, um die Aktivität zu vertuschen.

Der Vertreter der Trump-Kampagne, Matt Schlapp, sprach auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Las Vegas über den Vorfall. Schlapp beschrieb weitere Fälle von potenziellem Betrug, darunter 9.000 Stimmzettel, die von Personen abgegeben wurden, die aus Nevada weggezogen waren. Außerdem zwei Beispiele bei denen Stimmzettel, unter Verwendung der Identität von Toten abgegeben wurden, sowie Fälle von Stimmzetteln von Minderjährigen unter 18 Jahren.

Schlapp sagte, sein Kampagnen-Team dokumentiert derzeit Hunderte von Fällen, in denen Republikanern die Möglichkeit zur Stimmabgabe verweigert wurde.

Wenn wir eine Spaltung Amerikas verhindern wollen, müssen wir sicherstellen, dass alle legalen Stimmen ausgezählt werden und dass deren Anzahl nicht von illegalen Stimmzetteln geschmälert wird. Und auch dann, wenn sich unserer Kandidat am Ende nicht durchsetzen kann“, sagte Schlapp.

Einwände bei fragwürdigen Stimmzetteln ignoriert

Laut inoffizieller Ergebnisse von Associated Press vom 8. November, 23.35 Uhr, lag Präsident Donald Trump in Nevada mit 34.283 Stimmen hinter dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Zu diesem Zeitpunkt waren noch sechs Prozent der Stimmen auszuzählen. Kein Bundesstaat hat die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2020 bisher bestätigt.

Schlapp nannte einen weiteren Informanten, der bei der Überprüfung von rund 14.000 Stimmzetteln dabei war. Dieser habe seiner Kampagne mitgeteilt, dass seine Einwände bei fragwürdigen Stimmzetteln vom Supervisor ignoriert wurden.

Schlapp sagte, dass die Trump-Kampagne einen Teil ihrer rechtlichen Schritte auf diese Vorwürfe stützt. Ein weiteres Mitglied des Trump-Teams in Nevada, Adam Laxalt, berichtete, dass dem Team der Republikaner die Unterschriften auf 600.000 in Nevada gezählten Briefwahlzetteln vorenthalten wurden. Sie konnten somit nicht nachprüfen, ob sie mit den Unterschriften in den Akten übereinstimmten.

Rund 200.000 Unterschriften wurden Berichten zufolge von einer Maschine verarbeitet, deren Genauigkeitseinstellungen so weit reduziert waren, dass die Zuordnungen unzuverlässig waren, kritisierte Laxalt.

Trotz laufender Stimmenauszählungen, ausstehender Nachzählungen und mehrfacher rechtlicher Anfechtungen durch die Trump-Kampagne erklärte sich Biden am Samstag zum Wahlsieger. Trump wies diese Erklärung zurück und behauptete, dass Bidens Führung auf einen Wahlbetrug in mehreren Staaten gründete.

Das englische Original erschien auf The Epoch Times unter: Whistleblower Saw People in Biden Van Opening, Filling, and Sealing Nevada Ballots, Trump Campaign Claims

