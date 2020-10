„New York Post“-Redakteurin zu Skandalbericht über Hunter Biden: „Urteilen Sie selbst“

"Wir waren sehr transparent", erklärt die Redakteurin der "New York Post" zur Veröffentlichung der Festplatten-Affäre - also dazu, wie sie mit einer Festplatte umgingen, die vermutlich Joe Bidens Sohn Hunter gehört und mutmaßlich E-Mails enthielt, die auf Geschäfte mit ukrainischen und chinesischen Beamten hinweisen. Sie fordert die Leser auf, "selbst zu beurteilen". Und das, ohne das andere die Handlung zuvor umdeuten und umgestalten.

„Wir waren sehr transparent dazu, was wir wussten und was wir nicht wussten. Und wir haben sehr akribisch darüber berichtet. Und am Morgen veröffentlichten wir es dann“, sagte der Herausgeber Sohrab Ahmari am Freitag in einem Interview mit der Epoch Times.

Nachdem die Geschichte Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, verbreitete sie sich schnell auf verschiedenen Social-Media-Websites.

Twitters Cyber-Totalitarismus

Später stellte sich jedoch heraus, dass Twitter die Verbreitung des Artikels blockierte und Warnhinweise hinzufügte. Ein leitender Angestellter von Facebook, Andy Stone, sagte, die Plattform würde die Verbreitung des Artikels einschränken und es ihren externen Faktenprüfern ermöglichen, den Inhalt zu bewerten. Einige Benutzer, die den Link teilten, wurden von ihren Twitter-Konten gesperrt, darunter die „New York Post“ selbst und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany.

Seit Freitag „scheint Twitter zumindest die ursprüngliche Geschichte über die Ukraine freizuschalten. Jetzt können Sie sie also weitergeben und Ihre Zuschauer können sie überall finden“, fügte er hinzu. „Sie können es auf unserer Website NYPost.com finden, sie können sich selbst davon überzeugen, sowohl von der Art der Tiefe als auch von der Qualität der Berichterstattung“.

Der Schritt zog mehrere Kommentare von Twitter-CEO Jack Dorsey selbst nach sich, der am Mittwochabend zunächst sagte, dass die Kommunikation rund um die Blockade des Artikels schlecht sei.

We beat Twitter’s cyber-totalitarianism. The link works. Thanks to all our friends who stood with Alexander Hamilton’s newspaper. https://t.co/620xFfzfwS — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) October 16, 2020

Später gab Dorsey zu, dass „das direkte Blockieren von URLs falsch war, und wir haben unsere Richtlinie und ihre Durchsetzung aktualisiert, um dies zu beheben“. Er fügte hinzu: „Unser Ziel ist es, zu versuchen, Kontext hinzuzufügen, und jetzt haben wir die Möglichkeiten, dies zu tun“.

„Unverantwortliche Macht der Technologiemonopole“

Twitter behauptete zunächst, der Artikel der „New York Post“ verstoße gegen ihre Richtlinien zu „persönlichen und privaten Informationen“ und gegen ihre Hacked Materials Policy. „Kommentare zu oder Diskussionen über gehacktes Material, wie z.B. Artikel, die dieses Material abdecken, aber nicht das Material selbst enthalten oder einen Link zu diesem enthalten, stellen keinen Verstoß gegen diese Richtlinie dar. Unsere Richtlinie bezieht sich nur auf Links zu oder Bilder von gehacktem Material selbst“, erklärte Twitter.

Aber für Ahmari scheint der Schaden bereits angerichtet worden zu sein.

Die Abkehr von Twitter und Facebook, die ankündigten, dass sie die Reichweite der ersten Geschichte der NY Post eingeschränkt hätten, „zeigt nur, wie viel unverantwortliche Macht diese Technologiemonopole ausüben, wo unsere Freiheitsrede heute auf diesen Plattformen lebt oder stirbt“, bemerkte er.

Und, wissen Sie … wenn Redefreiheit real ist, und sie ist wichtig, dann muss sie auf diesen Plattformen auch real sein, und dennoch ist sie offenbar eine Geisel der Launen der Milliardäre aus dem Silicon Valley.“

Joe Bidens Präsidentschaftskampagne widerlegte den Bericht der „New York Post“, indem er sagte, dass sich Joe Biden mit einer Führungskraft des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings traf.

„Ermittlungen durch die Presse, während der Amtsenthebung und sogar durch zwei republikanisch geführte Senatsausschüsse, deren Arbeit von einem GOP-Kollegen als ’nicht legitim‘ und politisch angeprangert wurde, sind alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen: dass Joe Biden die offizielle US-Politik gegenüber der Ukraine betrieb und kein Fehlverhalten begangen hat. Beamte der Trump-Administration haben diese Tatsachen unter Eid bezeugt“, sagte der Sprecher der Biden-Kampagne, Andrew Bates, am Mittwoch in einer Erklärung vor Nachrichtenagenturen.



Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: NY Post Editor on Hunter Biden Scandal Report: ‘Judge It for Yourself’ (deutsche Bearbeitung so)

