Ausland Pro-palästinensische Demonstratioen

New Yorker Elite-Uni: Kein ausreichender Schutz vor Antisemitismus

Die pro-palästinensischen Proteste an der New Yorker Columbia University führten zu einem Anstieg von Antisemitismus an der Universität. Eine Untersuchungskommission wirft der Universität Versäumnisse beim Schutz der Studenten vor.