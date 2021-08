New Yorks Gouverneur Cuomo tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, bei einer Pressekonferenz am 6. Juli 2021 in New York City, New York, USA. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Angesichts der Vorwürfe der sexuellen Belästigung hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo seinen Rücktritt angekündigt. „Ich denke, dass ich unter den gegebenen Umständen am besten helfen kann, wenn ich zur Seite trete“, sagte Cuomo am Dienstag in einer Live-Ansprache. Sein Rücktritt werde in 14 Tagen wirksam sein.

Vor einer Woche war eine offizielle Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass Cuomo mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Zwei unabhängige Juristen seien entsprechenden Vorwürfen von elf Frauen nachgegangen und hätten deren Aussagen als glaubhaft eingestuft, sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bei der Veröffentlichung des Berichts. Cuomo habe die Frauen „unerwünscht und nicht einvernehmlich berührt und zahlreiche Bemerkungen anzüglicher sexueller Natur gemacht“.

Abgang eines Gouverneurs: Andrew #Cuomo verlässt seinen Amtssitz in Manhattan nachdem er seinen Rücktritt angekündigt hat. Seit Tagen hatten Parteifreunde ihn dazu aufgefordert – ein Bericht beschuldigt Cuomo, 11 Frauen belästigt zu haben. @tagesschau @tagesthemen @WDRaktuell pic.twitter.com/0zC4ZC3gqf — ARD New York (@ARDnewyork) August 10, 2021

Der Gouverneur von den Demokraten wies die Vorwürfe zurück und deutete damals an, nicht an einen Rücktritt zu denken. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses von New York, Carl Heastie, ebenfalls ein Demokrat, kündigte jedoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Cuomo an und auch US-Präsident Joe Biden legte seinem Parteikollegen den Rücktritt nahe. (afp)

