NEWSTICKER Belarus: Mutmaßliches erstes Todesopfer unter den Demonstranten von Polizei-Lkw umgefahren

Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus haben sich Demonstranten und Polizisten in der Hauptstadt Minsk gewaltsame Zusammenstöße geliefert. Augenzeugen beschrieben chaotische Szenen, Sirenen heulten und Autos hupten. Nun soll es den ersten Toten unter den Demonstranten geben.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung haben die Proteste gegen den mutmaßlichen Wahlbetrug des amtierenden Präsidenten von Weißrussland ein erstes Todesopfer unter den Demonstranten gefordert.

Entsprechend den Beobachtern vor Ort – Anhänger der Aktivistengruppe Spring 96 und der Menschenrechtsorganisation „Viasna“ – sei ein junger Mann von einem Gefangenentransporter der Polizei umgefahren worden. Dabei habe er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Demonstranten versuchten bereits im Vorfeld Gefangenentransporter mit festgenommenen Demonstranten zum Stoppen zu bringen. Ob das bei dem mutmaßlich tödlichen Unfall auch der Fall war, ist nicht eindeutig geklärt.

Es hieß durch die Aktivisten, dass der junge Mann erstversorgt worden sei. Die Rettungskräfte hätten jedoch sein Leben nicht mehr retten können. Laut mehreren Quellen handelt es sich bei dem Todesopfer um Evgeny Z.

Das Innenministerium wies laut „Bild“-Zeitung die Angaben der Beobachter zu dem Todesfall zurück. „Wir haben keinen Toten“, sagte eine Sprecherin.

Ein Korrespondent des britischen „Independent“ soll berichtet haben, dass der klinische Tod des Mannes noch nicht festgestellt worden sei, wohl aber hätten die Ärzte keinerlei Hoffnung auf ein Überleben mehr, schreibt die „Bild“-Zeitung.

Wie viele Verletzte es aufgrund der teils gewaltsamen Proteste insgesamt gibt, ist nicht bekannt. Es heißt bislang, dass es „Dutzende“ verletzte Personen gäbe. Staatliche Stellen sprachen von rund 3.000 festgenommenen Personen.

Protester who was hit and killed by police van last night in Minsk named as Evgeny Zaichkin#BelarusPresidentialElection #Belarusprotests #Lukaschenko pic.twitter.com/H0mTagpA9H — Barry the Badger (@BarryTheBastar2) August 10, 2020

Evgeny Zaichkin died during protests for a democratic #Belarus last night. Rest in Peace. 🙏🏼 https://t.co/wWxcqh0V88 — nils (@nilsnto) August 10, 2020

12:10 Uhr: Bundesregierung hat „große Zweifel“ an der umstrittenen Präsidentschaftswahl

Die Bundesregierung hat „große Zweifel“ an der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus geäußert, aus der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko laut Wahlkommission als Sieger hervorgegangen ist. Es sei „ganz offenkundig“, dass bei der Wahl am Sonntag „die Mindeststandards für demokratische Wahlen nicht eingehalten wurden“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Berichte über Wahlfälschung seien „glaubhaft“.

Die politische Führung in Minsk müsse den Willen der Bürger akzeptieren, forderte der Regierungssprecher. Die Bundesregierung verurteile den Einsatz von Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen und die Festnahmen. Es müsse nun im Rahmen der EU besprochen werden, wie Europa „gemeinsam und angemessen reagiert“.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, es gebe „zahlreiche Hinweise“ auf Verfälschungen. Die Wahl sei „offensichtlich“ nicht frei und fair verlaufen. Er wertete den Ausgang der Wahl als „Rückschlag“, nachdem die EU seit langem einen Dialog mit Belarus geführt habe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte die belarussischen Behörden unterdessen auf, die Wählerstimmen „exakt auszuzählen und zu veröffentlichen“. „Die Grundrechte in Belarus müssen respektiert werden“, erklärte von der Leyen im Kurzbotschaftendienst Twitter.

11: 30 Uhr: Oppositionskandidatin: „Regierung muss nachdenken, wie sie die Macht friedlich an uns übergeben kann“

Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus hat die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja den langjährigen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko zum Rückzug aufgefordert und sich selbst zur Wahlsiegerin erklärt. Die Regierung müsse darüber nachdenken, „wie sie die Macht friedlich an uns übergeben kann“, sagte Tichanowskaja am Montag vor Journalisten in Minsk. „Ich betrachte mich selbst als die Gewinnerin dieser Wahl.“

7:40 Uhr: Nach Scheinwahl: Lukaschenko geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor

In Belarus soll der langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen laut einer offiziellen Prognose mit überwältigender Mehrheit gewonnen haben – doch die Opposition zweifelt dies an. Die „Mehrheit“ der Bevölkerung stehe hinter ihr, sagte am Sonntagabend die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Kurz nach Veröffentlichung der Prognose strömten tausende regierungskritische Demonstranten in der Hauptstadt Minsk zusammen. Es kam zu gewalttätigen Konfrontationen mit den Sicherheitskräften.

Laut der Prognose des Staatsfernsehens soll der seit 26 Jahren mit harter Hand regierende Lukaschenko knapp 80 Prozent der Stimmen geholt haben. Tichanowskaja, zu deren Kundgebungen in den vergangenen Wochen immer wieder tausende Menschen gekommen waren, soll demnach nur 6,8 Prozent erzielt haben. Offizielle Ergebnisse standen in der Nacht zunächst noch aus. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Behörden bei 84,5 Prozent.

Tichanowskaja sagte nach Veröffentlichung der Prognose: „Ich glaube an das, was ich mit eigenen Augen sehe, und ich sehe, dass die Mehrheit hinter uns steht.“ Auch schon allein dadurch, „dass wir unsere Angst, unsere Apathie und unsere Gleichgültigkeit besiegt haben“, habe ihre Seite triumphiert.

Die 37-jährige Hausfrau ohne politische Vorerfahrung hatte in den vergangenen Wochen an Zustimmung gewonnen, obwohl die Behörden hart gegen die Opposition vorgegangen waren. Tichanowskaja war angetreten, nachdem ihr Mann, der bekannte Blogger Sergej Tichanowski, inhaftiert und von der Wahl ausgeschlossen worden war.

Trotz Demonstrationsverbot gehen Tausende auf die Straße

Ungeachtet eines Demonstrationsverbots machten tausende Menschen im Zentrum von Minsk ihrem Unmut über die offizielle Wahlprognose Luft. Die Sicherheitskräfte gingen hart gegen die Protestierenden vor. Es sei „Spezialgerät“ zur Auflösung von Menschenmengen eingesetzt worden, darunter Lärmgranaten, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben gab es auch Festnahmen, eine Zahl nannte die Polizei jedoch zunächst nicht.

Spontan muss ich an „Tank man“ vom Platz des himmlischen Friedens in Peking denken. #Belarus hat nun seinen eigenen Helden. Szene spielte sich in #Minsk ab. pic.twitter.com/jaYCaoxhlg — Jan-Henrik Wiebe (@jan_wiebe) August 9, 2020

Offenbar wurden bei den Konfrontationen auch Menschen verletzt. Bilder in den Onlinenetzwerken zeigten Demonstranten, die mit blutüberströmten Gesichtern durch die Straßen liefen. Ein vom Sender Radio Liberty live übertragenes Video zeigte hunderte Bereitschaftspolizisten, die Demonstranten gegenüberstanden und Schockgranaten abfeuerten. Protestierende versuchten, Barrikaden zu errichten.

Oppositionsnahe Medien meldeten, ein Polizei-Mannschaftswagen sei in die Menge gefahren. Demnach sollen die Sicherheitskräfte auch Wasserwerfer eingesetzt und Gummigeschosse abgefeuert haben. Nach Stunden des Chaos verbreitete die staatliche Nachrichtenagentur Belta in der Nacht eine Mitteilung des Innenministeriums, die Lage sei „unter Kontrolle“. Auch aus anderen Städten des Landes kam es laut Berichten örtlicher Medien zu Protesten.

I am begging my foreign mutuals to share this information. Belarus is in desperate need of attention to the fact on illegitimacy of the recent election. Please share the truth or the protestors could be silenced

People need changes now more then ever#ЖывеБеларусь https://t.co/P8vDu8w318 — скисуля (@tro_va_) August 9, 2020

„Eine tiefe, noch nie dagegewesene Krise zieht herauf“, sagte Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa am Abend bei einer Pressekonferenz. Sie warf der Regierung Wahlbetrug vor. So habe die Beteiligung in mehreren Wahllokalen bei mehr als 100 Prozent gelegen. „Die Behörden sollten eingestehen, dass die Mehrheit auf der anderen Seite steht“, sagte Kolesnikowa. Die Opposition hatte bereits vor dem Urnengang erklärt, sie rechne mit Wahlbetrug. (afp)

