Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Nord-Stream-Sabotage: Weiterer Verdächtiger in Polen gefasst

vor einer Stunde

Verdacht auf Wettbewerbsverstoß: EU-Beamte durchsuchen Impfstoff-Hersteller Sanofi

vor 2 Stunden

Voice of America: Richter setzt Massenentlassungen aus

vor 2 Stunden

Kabinettsklausur: Schnieder erleidet Zusammenbruch - Weimer reist ab wegen Todesfalls

vor 3 Stunden

Gaza-Plan: Trump setzt Hamas Frist von „drei oder vier Tagen“

vor 3 Stunden

Tschechien kündigt weitgehendes Einreiseverbot für Russen mit Diplomatenpass an

vor 4 Stunden

Crash von Tram und Reisebus in Berlin - Fahrer verletzt

vor 4 Stunden

Inflation steigt auf Höchststand in diesem Jahr: 2,4 Prozent

vor 5 Stunden

Keine Baustelle mehr: Neues Terminal am Frankfurter Flughafen abgenommen

vor 5 Stunden

Klausur im Haus am See: Kabinett will durchstarten

Logo Epoch Times
Erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst

Niederländische Kronprinzessin Amalia beginnt Militärdienst

Kronprinzessin Amalia bereitet sich auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt vor. Dazu gehört auch das Militär.

top-article-image

König Willem-Alexander der Niederlande und seine Tochter Prinzessin Amalia treffen auf dem Paradeplatz der Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort ein.

Foto: Remko De Waal/ANP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung begonnen. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe, teilte der Hof in Den Haag mit.
Die 21 Jahre alte Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam.
Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Die Ausbildung beginnt normalerweise mit einer mehrwöchigen militärischen Grundausbildung mit vielen körperlichen Übungen.
Doch da Amalia sich im Juni bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen hatte, wurde dieser Teil verschoben. Sie beginnt zunächst mit dem theoretischen Teil der Ausbildung im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.