Niederländische Verteidigungsministerin tritt nach Afghanistan-Desaster zurück

Foto: BART MAAT/ANP/AFP via Getty Images

Niederländische Verteidigungsministerin Ank Bijleveld. Symbolbild. Foto: BART MAAT/ANP/AFP via Getty Images

Nach der niederländischen Außenministerin Sigrid Kaag ist auch Verteidigungsministerin Ank Bijleveld wegen des chaotischen Abzugs aus Afghanistan zurückgetreten.

„Ich habe meine Partei und den Ministerpräsidenten informiert, dass ich den König bitten werde, meinen Rücktritt anzunehmen“, sagte Bijleveld am Freitag. Das Parlament hatte das Handeln der Regierung angesichts der Krise in Afghanistan zuvor offiziell missbilligt.

Bijleveld hatte einen Rücktritt zunächst abgelehnt, musste sich schließlich aber dem Druck beugen. Sie wolle der wichtigen Arbeit ihrer Kollegen nicht im Wege stehen, die weiterhin versuchten, Menschen aus Afghanistan herauszubringen, sagte die Ministerin.

Am Donnerstag war bereits Außenministerin Sigrid Kaag wegen der chaotischen Evakuierungen aus Afghanistan zurückgetreten. Am Mittwoch hatte auch der britische Außenminister Dominic Raab sein Amt als Chefdiplomat nach Kritik an seinem Umgang mit der Afghanistan-Krise verloren.

Auch in Deutschland waren Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für ihren Umgang mit der Afghanistan-Krise kritisiert worden. Aus der Opposition kamen Rücktrittsforderungen. (afp/dl)

