Niederländischer Lehrer wegen Islamisten-Karikatur im Klassenzimmer bedroht

Ein Lehrer im niederländischen Rotterdam ist wegen Aufhängens einer Islamisten-Karikatur in einem Klassenzimmer bedroht worden. Wie die niederländische Zeitung NRC berichtete, zeigt die Zeichnung einen enthaupteten Mann, der einem Islamisten die Zunge herausstreckt. Der Mann trägt ein T-Shirt mit dem Logo des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo. Nach Bedrohungen im Internet musste sich der Lehrer demnach aus Sicherheitsgründen verstecken.

Der Lehrer hatte die Karikatur in seinem Klassenzimmer bereits im Jahr 2015 angebracht, nachdem Islamisten bei einem Anschlag auf die Satirezeitschrift in Paris zwölf Menschen getötet hatten.

Am Montag hatten muslimische Schüler der Emmaus-Schule laut der Zeitung NRC gesagt, die Zeichnung von Joep Bertram sei „blasphemisch“ und würde sie beleidigen. Am gleichen Tag gedachte die Schule des bei einem islamistischen Anschlag in Paris ermordeten Lehrers Samuel Paty, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Daraufhin wurde ein Bild der aufgehängten Zeichnung auf der Internet-Plattform Instagram vielfach geteilt. Ein Nutzer kommentierte das Foto mit den Worten: „Wenn es nicht sehr schnell entfernt wird, dann werden wir uns anders darum kümmern.“

Die Polizei erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, sie nehme diese Drohungen „sehr ernst“ und habe Ermittlungen eingeleitet.

„Belästigungen und Drohungen gegen Lehrer können unter keinen Umständen toleriert werden, und wir lehnen diese entschieden ab“, teilte Bildungsministerin Arie Slob am Donnerstag in einem Brief an das Parlament mit, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag. (afp)