Niederländisches Bahnunternehmen will Verbindung Berlin-Amsterdam-Paris betreiben

Täglich sind sieben Verbindungen zwischen der deutschen, der niederländischen und der französischen Hauptstadt geplant.

Das niederländische Bahnunternehmen Qbuzz will ab Januar 2027 Züge auf der Strecke von Berlin über Amsterdam nach Paris betreiben. „Qbuzz möchte seinen Ehrgeiz unter Beweis stellen und hat einen Antrag für drei Bahnverbindungen gestellt“, erklärte das Unternehmen am Montag. Dabei gehe es um die Strecken Amsterdam-Eindhoven, Amsterdam-Berlin und Amsterdam-Paris.

Demnach sind täglich sieben Verbindungen zwischen der deutschen, der niederländischen und der französischen Hauptstadt geplant. Mehrere niederländische Bahnunternehmen haben allerdings bereits ähnliche Genehmigungen beantragt, darunter Arriva, die niederländische Tochter der DB Regio.

Arriva hatte vergangene Woche bei der Wettbewerbsbehörde Pläne für eine Verbindung zwischen der nordniederländischen Provinz Groningen und Paris mit Zwischenstopps in Amsterdam, am Flughafen Schiphol, in Antwerpen und Brüssel eingereicht. Sollten diese genehmigt werden, stünden die neuen Betreiber in direktem Wettbewerb mit bestehenden Anbietern wie den mehrheitlich in französischem Besitz befindlichen Unternehmen Eurostar und Thalys sowie dem niederländischen Bahnbetreiber NS.

Qbuzz sitzt im Amersfoort in der Provinz Utrecht. Die Firma ist ein Tochterunternehmen der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane.

