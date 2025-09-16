Logo Epoch Times

Mit der „Gläsernen Kutsche“

Niederlande feiern „Prinsjesdag“ mit allen Prinzessinnen

Am traditionellen „Prinsjesdag“ eröffnet der König das parlamentarische Jahr. in diesem Jahr gibt es eine besondere Situation – denn die Regierungskoalition war im Sommer geplatzt. Die traditionelle Thronrede wurde im Königlichen Theater in Den Haag vor den Abgeordneten gehalten.

top-article-image

König Willem-Alexander der Niederlande (m) sitzt in der Kutsche, die ihn vom Noordeinde-Palast über den Lange Voorhout zum Königlichen Theater zur „Thronrede“ am Prinsjesdag in Den Haag am 16. September 2025 bringt. Der Prinsjesdag ist die traditionelle Eröffnung des niederländischen Parlamentsjahres.

Foto: Patrick Van Emst/ANP/AFP via Getty Images

Redaktion
Der niederländische König Willem-Alexander hat mit der Thronrede traditionell das parlamentarische Jahr eröffnet. Bei der Verlesung im königlichen Theater von Den Haag waren auch Königin Máxima (54) und erstmals auch alle drei Töchter dabei. Denn alle Prinzessinnen, Kronprinzessin Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18), sind nun volljährig.
In der „Gläsernen Kutsche“, gezogen von acht schwarzen Pferden, war die königliche Familie vom Palast zum Theater gefahren. Die Straßen waren trotz stürmischen Wetters gesäumt von vielen tausend Schaulustigen. Das Parlament, wo sonst traditionell die Zeremonie stattfindet, wird zurzeit umfassend renoviert.
Höhepunkt für viele Königshausfans war die Balkonszene. Zum Abschluss des offiziellen Programms präsentierte sich die Familie auf dem Balkon des Palasts und winkte den Menschen zu.

(l-r) König Willem-Alexander, Königin Maxima, Prinzessin Amalia, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia der Niederlande winken vom Balkon des Noordeinde-Palasts während des Prinsjesdag in Den Haag am 16. September 2025 zu.

Foto: Sem van der Wal/ANP/AFP via Getty Images

Außergewöhnlicher „Prinsejesdag“

Der König beklagte in seiner Thronrede zunehmende Polarisierung und rief Politiker auf, zusammenzuarbeiten. „Debatten und Meinungsverschiedenheiten gehören zu einer lebendigen Demokratie“, sagte er. „Dazu gehört aber auch die Bereitschaft, trotz der Unterschiede auf erwachsene Weise einander die Hand zu reichen.“
Der Monarch verliest dann vor den Abgeordneten der Ersten und der Zweiten Kammer des Parlaments die Thronrede. Darin legt die Regierung ihre Pläne für das kommende Jahr vor. Später wird auch der Haushalt präsentiert.

König Willem-Alexander der Niederlande (l), flankiert von Königin Maxima hält am 16. September 2025 im Königlichen Theater in Den Haag die „Thronrede“ vor den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses. Der Prinsjesdag ist die traditionelle Eröffnung des niederländischen Parlamentsjahres.

Foto: Jeroen Jumelet/ANP/AFP via Getty Images

In diesem Jahr ist es eine außergewöhnliche Situation. Die Regierungskoalition war im Sommer geplatzt, nach dem der Geert Wilders den Austritt seiner Partei für die Freiheit erklärt hatte. Inzwischen verließ auch die Zentrumspartie NSC die Koalition.
Die restlichen zwei Regierungsparteien haben keine Mehrheit mehr im Parlament. Neuwahlen sind für den 29. Oktober angesetzt.
Der „Prinsjesdag“ (wörtlich der Tag der kleinen Prinzen) ist immer traditionell am dritten Dienstag im September. (dpa/red)

