Niederlande setzen Kontrolle über Nexperia aus

Im Konflikt zwischen den Niederlanden und China um den Chiphersteller Nexperia deutet sich eine Entspannung an. Der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans kündigte am Mittwoch in Den Haag an, die Ende September verfügte staatliche Kontrolle über Nexperia sei ausgesetzt.

„Angesichts der jüngsten Entwicklungen halte ich es für angebracht, einen konstruktiven Schritt zu unternehmen“, erklärte der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans. Es sei ein „Zeichen des guten Willens“.

In den vergangenen Tagen seien konstruktive Gespräche mit den chinesischen Behörden geführt worden. Der Dialog mit Peking werde fortgesetzt, teilte der Minister mit. Zurzeit befindet sich eine hochrangige Delegation des Ministeriums in Peking.

Es geht um die technologische Souveränität Europas

Am 30. September übernahm die niederländische Regierung unter Berufung auf das Warenverfügbarkeitsgesetz die Kontrolle über den Chiphersteller Nexperia, fror dessen Vermögenswerte ein und setzte die chinesischen Führungskräfte ab.

Der Wirtschaftsminister rechtfertigte den Schritt damit, dass das chinesische Mutterunternehmen Wingtech Technologie und Produktion nach China schleusen wolle. Das hätte auch das Nexperia-Werk in Hamburg betroffen.

Das Vorhaben galt als der wachsende Versuch des Westens, Halbleitertechnologien als strategische Vermögenswerte zu sichern und die technologische Souveränität Europas gegenüber China zu behaupten.

Nexperia wurde 2019 von der chinesischen Firma Wingtech Technology übernommen, die teilweise im Besitz der chinesischen Regierung ist – und in den USA auf der schwarzen Liste steht. Nexperia war früher eine Sparte des niederländischen Elektronikkonzerns Philips.

Die chinesische Regierung hatte daraufhin einen Exportstopp für Nexperia-Produkte verhängt, der vor allem die Automobilindustrie traf. (dts/dpa/ks)