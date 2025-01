Ausland Bauern protestieren seit 2019

Stickstoffpolitik der Niederlande: Greenpeace erzwingt strengere Umweltauflagen vor Gericht

In den vergangenen Jahren protestierten die Landwirte in den Niederlanden massiv gegen die Umweltauflagen durch die Stickstoffpolitik. Jetzt gab das Gericht der Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace recht. Die Regierung muss nun dafür sorgen, dass die Stickstoffemissionen in Naturschutzgebieten bis Ende 2030 um mindestens 50 Prozent reduziert werden.