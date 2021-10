Nigerias Militär geht mit schwerem Gerät gegen bewaffnete Banden vor

Foto: SSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

Nigerianische Soldaten. Foto: SSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

Nigerias Militär ist im Nordwesten des Landes mit schwerem Kriegsgerät gegen bewaffnete Banden vorgegangen. Die Armee habe im Bezirk Birnin Gwari im Bundesstaat Kaduna „über 50 Banditen“ getötet, erklärte ein Vertreter der regionalen Sicherheitsbehörden am Dienstag. Die Bewaffneten seien auf Motorrädern unterwegs gewesen und von Militärhubschraubern aus beschossen worden.

Im Nordwesten und Zentrum Nigerias sind seit Jahren schwer bewaffnete Banden aktiv, die lokal Banditen genannt werden. In den vergangenen Monaten hatte die Gewalt weiter zugenommen. Am Sonntag hatten Bewaffnete einen Markt in der Provinz Sokoto angegriffen und nach offiziellen Angaben 43 Menschen getötet.

Die bewaffneten Gruppen hatten zuletzt auch immer wieder Hunderte von Kindern entführt. Die meisten wurden freigelassen, oft nach Zahlung eines Lösegeldes. Dutzende werden jedoch immer noch festgehalten.

Wegen der Gewalt sind in Nigeria wie auch im benachbarten Niger tausende Menschen auf der Flucht. Hilfsorganisationen befürchten, dass sich die Lage zu einer humanitären Krise ausweiten könnte. (afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!