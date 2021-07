Nizza: Gedenkveranstaltung zu islamistischem Anschlag mit 86 Toten

Der Lastwagen in Nizza nach der tödlichen Fahrt. Foto: Franck Fernandes/dpa

In Nizza wird am Mittwoch an den islamistischen Anschlag mit 86 Toten vor fünf Jahren erinnert (ab 15.30 Uhr). Zu den Gedenkfeiern werden unter anderem der französische Regierungschef Jean Castex sowie die Familien der Opfer erwartet.

Ein Tunesier war am französischen Nationalfeiertag 2016 mit einem Lastwagen auf die Uferpromenade von Nizza gerast. Er tötete 86 Menschen und verletzte mehr als 200 weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Damals am Abend des 14. Juli befanden sich aufgrund der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag etwa 30.000 Menschen auf der Strandpromenade von Nizza, um von dort aus ein Feuerwerk zu beobachten.

86 Tote auf Zwei-Kilometer-Amokfahrt

Ungefähr gegen 22:45 Uhr fuhr der tunesische Attentäter mit einem weißen Lkw auf die für den Verkehr gesperrte Strandpromenade. Auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern überfuhr er gezielt mehrere hundert Menschen. Mehrere Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

In der Nähe des Hotels Negresco schoss er auf drei Polizisten, die das Feuer erwiderten. Danach fuhr er noch etwa 300 Meter weiter und blieb schließlich mit dem Lkw am Palais de la Méditerranée stehen. Die Schüsse der Polizisten hatten den islamistischen Attentäter tödlich getroffen.

Opfer stammten aus 21 Nationen

Die Todesopfer des Anschlags stammten aus 21 Nationen. Unter den Todesopfern waren auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin.

Die islamistische Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) bekannte sich zu dem Anschlag. (afp/er)

