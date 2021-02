NLD: Myanmars Militär zerstört Zentrale von Aung San Suu Kyis Partei

Demonstranten halten Bilder des De-facto-Führers Aung San Suu Kyi am 9. Februar 2021 in Yangon, Myanmar. Myanmar erklärte das Kriegsrecht in Teilen des Landes, einschließlich seiner beiden größten Städte, als massive Proteste die Menschen eine Woche, nachdem die Militärjunta des Landes einen Putsch gegen die gewählte Regierung der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) inszenierte. Foto: Hkun Lat / Getty Images

Nach dem Militärputsch in Myanmar hat die Armee die Zentrale der Partei der festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach Angaben der NLD zerstört. Die „diktatorische“ Militärführung habe die Parteizentrale in der Wirtschaftsmetropole Rangun am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr (Ortszeit) „durchsucht und zerstört“, teilte die Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) im Online-Dienst Facebook mit.

Das Militär in Myanmar hatte vor gut einer Woche die Macht an sich gerissen und Suu Kyi nach Angaben der Partei unter Hausarrest gestellt. Auch Präsident Win Myint wurde festgesetzt. Der Putsch beendete eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in dem südostasiatischen Land.

Gegen den Militärputsch gibt es in Myanmar seit Tagen Proteste. Vor der Parteizentrale der NLD in Rangun hatten sich am Dienstag erneut Demonstranten versammelt, um die Freilassung Suu Kiys und eine Rückkehr zur Demokratie zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas und erstmals auch Gummigeschosse gegen die Protest-Teilnehmer ein. (afp)