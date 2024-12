Noch vor Weihnachten: Frankreich wartet auf neue Regierung

Frankreichs Premierminister Francois Bayrou vor Beginn der TV-Sendung „L'Evenement“ (Das Ereignis) von „France 2“ am 19. Dezember 2024 in Paris. Er sagte, er hoffe, „am Wochenende“, „auf jeden Fall vor Weihnachten“, eine Regierung benennen zu können und „Mitte Februar“ einen Haushalt zu verabschieden. Foto: Valentine Chapuis/AFP via Getty Images