Nordkorea kritisiert Atom-U-Boot-Abkommen zwischen Südkorea und USA scharf

Nordkorea hat eine Vereinbarung Südkoreas mit den USA zum Bau von Atom-U-Booten scharf kritisiert. Dies sei ein „gefährlicher Versuch der Konfrontation“ und berge die Gefahr eines „nuklearen Domino-Effekts“, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Sollte der Süden atomar betriebene U-Boote besitzen, könnte dies zu einem „heißen Wettrüsten“ führen.

Das Präsidentenbüro in Seoul erklärte daraufhin, Südkorea habe keinerlei „feindliche Absichten“ gegenüber dem Nachbarland.

US-Truppen und Sicherheitspolitik

Südkorea hatte in der vergangenen Woche den Abschluss eines Sicherheits- und Handelsabkommen mit den USA bekanntgegeben, in dessen Rahmen auch U-Boote mit Atomantrieb gebaut werden sollen.

Bislang verfügt das Land nur über dieselbetriebene U-Boote. Präsident Lee Jae Myung hatte betont, Südkorea habe nicht vor, mit Atomwaffen ausgestattete U-Boote zu bauen. Diesel-U-Boote könnten nur kürzer unter Wasser bleiben, „was unsere Fähigkeit einschränkt, nordkoreanische oder chinesische U-Boote zu verfolgen“, sagte Lee.

Nordkorea verfügt dagegen über Atomwaffen. Die beiden Nachbarländer sind auch über sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Kriegs im Jahre 1953 formell weiterhin im Kriegszustand. Die USA haben zehntausende Soldaten in Südkorea stationiert, unter anderem zum Schutz Südkoreas. (afp/red)