Vier Freundinnen

Norwegen: Vier Mädchen im Teenager-Alter bei Hausbrand ums Leben gekommen

Am frühen Morgen geht bei der Polizei im norwegischen Hamar ein Notruf ein: Es brennt in einem Einfamilienhaus. Die vier jungen Frauen, die sich darin befanden, konnten nur noch tot geborgen werden.

top-article-image

Nach einem Brand in einem Haus sind vier junge Frauen tot aufgefunden worden.

Foto: Geir Olsen/NTB/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind vier junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar mit. Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Zunächst waren nur drei der Frauen gefunden worden, am frühen Nachmittag fanden Einsatzkräfte auch das vierte Opfer.
Wie die Polizei mitteilte, waren die vier befreundet. Sie waren bei einer der Freundinnen zu Hause versammelt, als der Brand ausbrach. Demnach war der Brand am Montagvormittag unter Kontrolle, die Feuerwehr jedoch weiterhin im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem Verbrechen aus, hieß es in der Mitteilung. Die Brandursache war bislang unklar.
Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, dass ein erster Notruf kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizei einging. Bilder aus der Stadt Hamar, die etwa 120 Kilometer nördlich von Oslo liegt, zeigen hohe Rauchsäulen. Der Campus der Universität in Hamar blieb aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Montag geschlossen. Das teilte die Hochschule auf ihrer Webseite mit. (dpa/red)

