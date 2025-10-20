Trump für Einfrieren des Ukraine-Frontverlaufs: „Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten“
Notlandung in St. Petersburg: Passagierflugzeug kehrte um - keine Verletzten
In St. Petersburg ist ein Airbus A320 mit technischen Schwierigkeiten sicher gelandet. Keiner der 162 Passagiere wurde verletzt. Das Flugzeug war zuvor nach Aserbaidschan unterwegs.
Am Flughafen der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg ist am frühen Montagmorgen ein Passagierflugzeug bei einer Notlandung von der Landebahn abgekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur „Ria Nowosti“ berichtete, wurde keiner der 162 Insassen verletzt.
Demnach war die zuvor in Richtung der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartete Airbus-A320-Maschine wegen einer Fehlfunktion des Fahrwerks zurückgekehrt.
Wie „Ria Nowosti“ weiter berichtete, wurde am Petersburger Flughafen Pulkowo wegen des Vorfalls kurzfristig der Flugbetrieb eingestellt, bereits in den Morgenstunden wieder aufgenommen.
Der Airbus A320 wurde laut in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen kürzlich zum meistverkauften Verkehrsflugzeug. Russische Fluglinien hatten in den vergangenen Jahren aufgrund von Unfällen mit veralteten Flugzeugen Schritte unternommen, um von sowjetischen Maschinen auf moderne Jets wie den A320 oder die Boeing 737 umzusteigen. (afp/red)
