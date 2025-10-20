Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Warnstreik bei Coca-Cola - bundesweite Aktionen sollen folgen

vor 11 Minuten

Messerangriff in Bremen: Maskierter ersticht Frau und verletzt Kind

vor 29 Minuten

Betagte Nonnen besetzen ihr Kloster in Österreich

vor einer Stunde

Schweizer Zementhersteller übernimmt Duisburger Xella-Konzern

vor einer Stunde

EU will Schiffe der russischen Schattenflotte kontrollieren dürfen

vor 2 Stunden

Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin: Pyrotechnik gezündet

vor 2 Stunden

Chinas US-Unterhändler verliert Posten bei der WTO

vor 2 Stunden

Exporte von Eisen und Stahl sinken deutlich

vor 3 Stunden

Trump für Einfrieren des Ukraine-Frontverlaufs: „Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten“

vor 3 Stunden

Trump: Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin in Kraft

Logo Epoch Times
Von der Landebahn abgekommen

Notlandung in St. Petersburg: Passagierflugzeug kehrte um - keine Verletzten

In St. Petersburg ist ein Airbus A320 mit technischen Schwierigkeiten sicher gelandet. Keiner der 162 Passagiere wurde verletzt. Das Flugzeug war zuvor nach Aserbaidschan unterwegs.

top-article-image

Am Flughafen Pulkow in St. Petersburg, Russland (Symbolbild).

Foto: alexflower/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Am Flughafen der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg ist am frühen Montagmorgen ein Passagierflugzeug bei einer Notlandung von der Landebahn abgekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur „Ria Nowosti“ berichtete, wurde keiner der 162 Insassen verletzt.
Demnach war die zuvor in Richtung der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartete Airbus-A320-Maschine wegen einer Fehlfunktion des Fahrwerks zurückgekehrt.
Wie „Ria Nowosti“ weiter berichtete, wurde am Petersburger Flughafen Pulkowo wegen des Vorfalls kurzfristig der Flugbetrieb eingestellt, bereits in den Morgenstunden wieder aufgenommen.
Der Airbus A320 wurde laut in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen kürzlich zum meistverkauften Verkehrsflugzeug. Russische Fluglinien hatten in den vergangenen Jahren aufgrund von Unfällen mit veralteten Flugzeugen Schritte unternommen, um von sowjetischen Maschinen auf moderne Jets wie den A320 oder die Boeing 737 umzusteigen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.