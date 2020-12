NTD: 200.000 illegale Stimmen in Wisconsin gezählt | „Dominion-Effekt“: 3 Prozent mehr Stimmen für Biden

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „130.000 Wahl-Unregelmäßigkeiten in Nevada | Wahlaufsicht: Zuckerberg beeinflusste Wahl durch Spenden“ vom Youtube-Kanal „NTD-Deutsch“. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Trump-Anwalt: 130.000 Fälle von Wahlbetrug in Nevada

Am Dienstag, 15. Dezember, gab es vor dem Ausschuss für Innere Sicherheit des US-Senats die erste Anhörung zu Wahl-Unregelmäßigkeiten in Nevada. Laut dem Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump habe es in Nevada Wahlbetrug gegeben – insgesamt 130.000 Fälle.

In der Senatsanhörung am 15. Dezember forderte ein Anwalt der Trump-Kampagne ein überprüfbares System. Nur dann könne man sicherstellen, dass die verkündeten Wahlergebnisse von tatsächlichen Wählern stammen.

Denn das ist der Punkt, an dem die Demokratie zusammenbricht. Wir haben wirklich Angst, die Demokratie zu verlieren, wenn nicht die Stimmen der Menschen gezählt werden, sondern die vom Betrug. Wir können nicht einfach so tun, als hätte der Kaiser Kleider an, wenn er gar keine an hat. Wir können nicht so tun, als hätten wir eine saubere Wahl, wenn es Beweise für das Gegenteil gibt. Wir können das nur durch Transparenz sicherstellen. Doch sie wurde uns in Nevada überall verweigert“, so Jesse Binnall, Hauptanwalt der Trump-Kampagne in Nevada.

Jacky Rosen, demokratische Senatorin für Nevada: „Sowohl unser republikanischer Staatssekretär als auch unser demokratischer Justizminister erklärten, es gebe keine Beweise für einen weit verbreiteten Wahlbetrug in Nevada.“

Sie fuhr fort, dass der Oberste Gerichtshof von Nevada dies auch gesagt habe. Sie würde „diesen falschen Behauptungen über meinen Staat nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie leider schon bekommen haben“.

Doch Binnall zufolge wurden mindestens 130.000 Fälle von Wahlbetrug in Nevada gefunden. Dafür haben sie die Wählerinformationen mit öffentlich zugänglichen Dokumenten verglichen.

„Über 42.000 Menschen wählten mehr als einmal“, so Binnall. Doch die doppelte Stimmabgabe sei nicht das einzige: „Mindestens 1.500 tote Menschen sind als Wähler registriert, wie ein Vergleich der Liste der männlichen Wähler mit den Sterbeeinträgen der Sozialversicherung zeigt“, sagte Binnall weiter. „Mehr als 19.000 Menschen haben gewählt, obwohl sie nicht in Nevada lebten.“



Soldaten und Studenten seien davon ausgenommen, so Binnall. „Etwa 8.000 Menschen haben von nicht existierenden Adressen aus gewählt“, gab Binnall außerdem bekannt. „Über 15.000 Stimmen wurden von Geschäftsadressen oder leerstehenden Adressen aus abgegeben.“ Darüber hinaus haben fast 4.000 Nicht-US-Bürger ebenfalls ihre Stimmen abgegeben.

Ungewöhnliche Beobachtungen in der Wahlnacht

Doch es geht noch weiter. Zwei Whistleblower aus Clark County haben in der Wahlnacht Ungewöhnliches beobachtet, erklärte Binnall:



Sie entdeckten, dass die Anzahl der Stimmen, die von den Wahlmaschinen aufgezeichnet und auf USB-Laufwerken gespeichert wurden, sich in dem Zeitraum als die Wahllokale nachts schlossen und morgens wieder aufmachten, änderten. Die Stimmen tauchten also buchstäblich mitten in der Nacht auf und verschwanden wieder.“



Zudem habe Binnalls Team Experten nach Nevada geholt. Diese wollten über den Code der Maschinen den Verlauf der Dinge ermitteln. Doch sie durften keine forensische Überprüfung der Wahlmaschinen durchführen. Teilweise, weil die Codierung als Betriebsgeheimnis gelte.

Uns wurde in Nevada jeder Versuch verweigert, tatsächlich herauszufinden, was passierte“, sagte der Anwalt der Trump-Kampagne.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:

Trump-Anwalt: 200.000 illegale Stimmen in Wisconsin gezählt

Ebenso bei der Senatsanhörung: Trumps Team spricht von illegalen Stimmabgaben in Wisconsin. Hunderttausende sollten es gewesen sein. Zusätzlich zeigte ein Senator aus Pennsylvania Unstimmigkeiten bei den Zahlen in Wisconsin auf.

In Wisconsin liegt Biden mit etwa 20.000 Stimmen vor Trump. Das Team von Trumps Hauptanwalt habe jedoch Beweise gefunden, dass in dem Staat um die 200.000 illegale Stimmen gezählt wurden. Einige wurden von Wählern abgegeben, die meinten, sie seien außerstande gewesen, zu den Wahllokalen zu gehen. Deren Grundangabe: „Auf unbestimmte Zeit verhindert.“

Unter denen, die diesen Status beanspruchen, ist einer der Wahlmänner von Joe Biden. Er sagte: ‚Ich kann nicht zum Wahllokal gehen.‘ Wir haben Wahlhelfer, die diesen Status beanspruchen, Personen, die bei Protesten waren, die heirateten oder im Urlaub waren. Sie alle behaupteten, sie könnten nicht zu den Wahllokalen gehen. Deswegen konnten sie wählen, ohne sich auszuweisen. Wir konnten 28.395 Personen eindeutig identifizieren“, so James Troupis, Hauptanwalt der Trump-Kampagne in Wisconsin.

Troupis betonte, laut dem Gesetz von Wisconsin ist es nicht legal, vorzeitig zu wählen. Trotzdem wurden in einer Stadt die Stimmzettel vorher angenommen.



Was tat die Stadt Madison? Sie entwickelte ein System, wodurch die Menschen in einem Park ihre Stimmzettel abgeben konnten, fünf Wochen vor der Wahl. Sie kreierte auch Boxen, alles unbeaufsichtigt, einfach Boxen an jeder Ecke, in denen man den Stimmzettel mühelos einwerfen konnte. Unsere Gesetze besagen jedoch ausdrücklich, dass es nur zwei Wege einen Briefwahlzettel einzureichen gibt: persönlich oder durch Abgabe im Wahllokalbüro. Das war’s, nichts anderes ist erlaubt“, erklärte Troupis weiter.

Troupis Team habe 17.000 Stimmzettel identifiziert, die auf diese Weise illegal abgegeben wurden. Der Anwalt wies darauf hin, dass es noch viel mehr gewesen sein könnten. Doch die Wahlbeamten vermischten im Nachhinein alle Stimmzettel. Das mache es schwer, zu erkennen, welche Stimmzettel vorzeitig abgegeben wurden.

Laut Troupis gibt es weitere Problemfelder, bei denen um die 170.000 Stimmzettel abgegeben wurden – alle ohne Anforderungsanträge.

Abgeordneter: Wählerzahlen passen in Pennsylvania nicht zusammen

Ein Abgeordneter aus Pennsylvania erklärte, es gebe eine Diskrepanz bei den Wählerdaten in seinem Staat.

Einer Datei vom 4. November 2020 zufolge zeigen staatliche Aufzeichnungen von Pennsylvania, dass 3,1 Millionen Stimmzettel verschickt worden waren. In einer Tagung am Tag vor der Wahl wurde angegeben, dass 2,7 Millionen verschickt worden waren. Bisher konnte niemand diese Diskrepanz erklären, was jedoch noch getan werden muss“, so Francis X. Ryan, Abgeordneter für Pennsylvania (Republikanische Partei).

Ryan fügte hinzu, in der Nacht vom 15. und 16. November seien etwa 75.000 weitere Stimmen ohne jegliche Erklärung in der Datei hinzugefügt worden.

Wahlaufsicht: Zuckerberg beeinflusste Wahl über Spenden



Die NGO „Amistad Project“ wirft Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor, die Wahl mit seinem Geld beeinflusst zu haben. Die NGO löst hiermit eine grundlegende Debatte aus: Ist es hinnehmbar, dass Privatgelder die Regelungen einer US-Wahl diktieren? Eine Wahl, die öffentlich ist?

Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe die 2020er Wahl durch Spenden beeinflusst. Das behauptet zumindest die NGO zur Wahlintegrität „Amistad Project“.

Dieser Bericht und die Beweise, die wir heute teilen werden, zeigen, dass die Gelder von Herrn Zuckerberg, die über Wohltätigkeitsorganisationen flossen, die Wahlrichter bezahlten, die Zweigwahlbüros bezahlten, um die Stimmabgabe zu beeinflussen, und Maschinen bezahlten und so die Richtlinien diktierten, die staatliche Gesetze untergraben“, erklärt der Vorsitzende von „Amistad Project“, Phill Kline.

Der Ex-Justizminister von Kansas, Kline, bezog sich hierbei auf die NGO „Center for Tech and Civic Life“, kurz CTCL.

Laut der Pressemitteilung von CTCL spendeten Zuckerberg und seine Frau an Initiativen, die wahlbezogen sind. Anfänglich waren es 250 Millionen Dollar. Bis Oktober belief sich die Summe auf insgesamt 400 Millionen Dollar.

Laut der Website von CTCL heißt es, die Organisation bezahlt unter anderem für die Rekrutierung und Ausbildung von Wahlhelfern, die Vermietung von Wahllokalen und die Ausrüstung zur Bearbeitung von Stimmzetteln und Anträgen.

Kline zufolge hat diese Organisation vertragliche Vereinbarungen mit den Städten geschlossen, die um finanzielle Unterstützung gebeten haben, um einen Wahlplan umzusetzen. Dazu gehören Städte in Wisconsin wie Kenosha, Green Bay und Milwaukee.

Das bedeutet, dass Zuckerberg, der laut den Daten der NGO „Open Secrets“ vor allem an Demokraten spendet, eine Organisation finanziert, die sich an der Planung der Wahl beteiligt.

Das ist wichtig […]. Es ist eine grundlegende Frage in Staatsbürgerkunde, von der ich denke, dass wir sie hier stellen sollten. Und die lautet: ‚Ist es legitim, privates Geld für öffentliche Wahlen zu verwenden? ‘ Eine sehr grundlegende Frage: Ist es legitim Privatgelder für öffentliche Wahlen bereitzustellen und einzusetzen?“, fragt J.R. Carlson von Stillwater Technical Solutions.

Bis dato gibt es von Facebook und CTCL noch keine Stellungnahme dazu.

„Dominion-Effekt“: Drei Prozent mehr Stimmen für Biden

Ein Analytiker, der Dominion-Systeme auf Wahlbetrug hin untersuchte, fand ein seltsames Phänomen, das er den „Dominion-Effekt“ nennt. Es handelt sich um eine 3-prozentige Verschiebung der Stimmen von den Republikanern zu den Demokraten in Landkreisen, die Dominion-Maschinen verwendeten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies ein Zufall ist, liegt bei 1 : 1.000.

Ben Turner ist ein ehemaliger Versicherungsmathematiker, der Algorithmen zur Betrugserkennung entwickelt. Er verglich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2008 bis 2020 in etwa 3.000 Landkreisen. Dabei fand er heraus, dass durch den Einsatz von Dominion Voting Systems die Republikaner 1,5 bis 5 Prozentpunkte an Stimmen verloren, während die Demokraten die gleiche Anzahl an Stimmen hinzubekamen.

„Einige bedeutende Personen in unserer Gesellschaft, wie Sidney Powell und Lin Wood, sagen, dass da etwas nicht stimmt. Ich kann mit dem überprüfen, was ich schon ausgewertet und online gestellt habe. Es sieht so aus, dass sie auf der richtigen Spur sind“, erklärte Ben Turner, Versicherungsexperte und -mathematiker.

Turner nennt die Verschiebung von zwei bis drei Prozentpunkten den „Dominion-Effekt“. Wenn ein solches Phänomen tatsächlich existiere, könnte es auf die knappe Wahl Einfluss gehabt haben, so der Analytiker. Seiner Analyse zufolge seien die Abstände in Georgia und Arizona knapp genug, dass die Stimmenverschiebung das Ergebnis im Staat umgedreht haben könnte.

Falls der „Dominion-Effekt“ wirklich existiert, sei es nicht schwer zu verstehen, dass die Auswirkungen in den Swing States größer waren. Er könnte dafür gesorgt haben, dass Biden in Wisconsin und Nevada gewinnt und das Wahlmännerkollegium zu seinen Gunsten beeinflusst wird. Turner fordert, es sollte den Republikanern erlaubt werden, die Maschinen in vier Staaten zu überprüfen.

„Wir müssen diese Maschinen überprüfen und eine forensische Überprüfung durchführen. Wir müssen es jetzt transparent machen, sodass vernünftige Personen sagen werden, okay, ihr habt die Maschinen überprüft“, so Turner weiter.

Im Jahr 2020 verwendeten etwa 650 mehr Landkreise Dominion Voting Systems als im Jahr 2016. Der Kandidat der Demokraten erhielt bei dieser Wahl etwa zweieinhalb Prozent mehr Stimmen in diesen Kreisen – was laut Turner statistisch signifikant sei. Er untersuchte Faktoren wie die Einwohnerzahl der Landkreise und verschiedene demografische Merkmale:

„Der ‚Dominion-Effekt‘ scheint unabhängig von diesen verschiedenen demografischen Variablen zu sein, die wir untersucht haben.“

Turner zufolge reichten seine Ergebnisse allein nicht aus, um einen Gerichtsfall zu gewinnen. Doch wenn es sich um einen mutmaßlichen Fall von Versicherungsbetrug handeln würde, würden sie eine Untersuchung rechtfertigen, fügte er hinzu.